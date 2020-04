Salud pública, economía y gremios

El mundo se debate en un falso dilema entre salud pública vs. economía. Se afirma, con algo de liviandad, a lo Trump-Bolsonaro, que una cuarentena prolongada por causa del covid-19 podría abortar la ansiada recuperación del segundo semestre del 2020. Esto se afirma tras haberse cumplido tan solo el primer trimestre desde el estallido de esta pandemia.

Este tipo de afirmaciones demuestra que varios mandatarios no han entendido la dimensión de la actual pandemia. Si lo entendieran, tendrían claro que no existe alternativa diferente a extender el aislamiento social para reducir la curva de la contaminación, tal como afortunadamente lo acaba de hacer el presidente Duque. Corea del Sur nos dio ese ejemplo, comprando tiempo precioso para el alistamiento y mientras aparece la ansiada vacuna. Esto hace la diferencia entre tener mortalidades del 15 % entre los afectados (Italia) o del 1 % (Corea del Sur).



No ha dudado Duque en anteponer la salud pública frente a consideraciones económico-políticas o gremiales. También ha logrado el Gobierno coordinarse mejor con mandatarios regionales, encontrado allí vital reverberación a esta estrategia de primero la salud pública. Cabe aplaudir también el liderazgo de algunas grandes empresas, bancos y empresarios que de forma generosa promueven la preservación de la salud y de los puestos de trabajo.



Pero, obviamente, le corresponde al Gobierno la tarea más compleja de llegar con ayudas a familias pobres, ancianos indigentes y el sector informal. Tanto la declaratoria de emergencia como lo consignado en el Decreto 444 de marzo del 2020 apuntan en esa correcta dirección.



Sin embargo, es menester actuar no con bazuca fiscal, sino con certera Magnum, asegurándonos de que los escasos recursos llegarán al bolsillo de hogares y pymes necesitadas. Si se diera una recuperación económica global en forma de ‘V’, iniciándose en septiembre del 2020, Colombia podría pasar de crecimientos cuasi nulos este año a moderados rebotes del 2 % en 2021.



Empero, el desempleo continuará en doble dígito y la relación deuda pública/PIB escalará en 4 puntos por causa del mayor gasto, el menor recaudo y el drenaje en las transferencias de capital de Ecopetrol, aun si el petróleo promediara los 40 dólares/barril/año.



La calidad de la recuperación de Colombia dependerá también de la contundencia en el anclaje-fiscal-inflacionario. Por eso no debemos escuchar cantos de sirena que ululan caos financiero-institucional al promover moratorias en servicios de deuda, impagos en los servicios públicos y anulación de los cánones de arrendamiento.



Tampoco es este el momento para instituir pensiones-universales a favor de todos los ancianos, pues esto requiere previamente desmontar generosos subsidios regresivos hacia el futuro. Debemos evitar repetir el error de estar devolviendo el IVA, sin previamente haber derogado numerosas excepciones que drenan su recaudo. Es cierto que con la pandemia ha llegado el momento de hacer “expansiones de dinero” no solo para los banqueros (como en 2008-2009), sino también para la gente desvalida del común. Pero esto no debe implicar recurrir a la heterodoxia económica extrema que suele establecer gasto público permanente sin identificar una fuente sostenible en el tiempo.



En síntesis, Colombia debería poder retomar su senda de crecimiento del 3 % en 2022 y ojalá preservando su grado de inversión, lo cual acaban de poner en duda tanto S&P como Fitch. Esto implica contener la relación deuda pública del Gobierno central/PIB por debajo del 60 % antes del 2022. Pero bien sabemos que para finales del 2021 estaremos bordeando el 56 % tras financiar déficits fiscales arriba del 4 % del PIB en 2020-2021 y teniendo que reembolsar los recursos FAE-Fonpet.



Sergio Clavijo