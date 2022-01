Reglas fiscales y juntas independientes

Dado el auge de las juntas monetarias independientes (JMI) durante los años 90, se pensó que el siguiente paso sería crear juntas fiscales independientes (JFI). La lógica (ingenua) era que si un grupo de tecnócratas lograba controlar la emisión de dinero y con ello bajaba la inflación (que tanto empobrece a los más necesitados), entonces bastaría con poner a otros tecnócratas que recomendaran reducir el gasto público y elevar los impuestos. De esta manera se imaginaban un ‘nirvana económico’: baja inflación y equilibrio fiscal, lo cual evitaría el desplazamiento de buena inversión del sector privado a manos de mala y corrupta inversión pública.

Pero tal idea olvidaba que, en democracias, los actos referidos al fisco deben provenir de mandatos parlamentarios, ya que los allí elegidos precisamente tienen la tarea de interpretar la cantidad y destinación del gasto público y si ‘el pueblo’ quiere eso con cargo a mayor tributación. Ante la imposibilidad de emular el éxito monetario a través de JFI, varios países optaron (como segundo mejor) por ‘reglas fiscales’.



Dichas reglas suelen poner ‘techos’ al crecimiento del gasto, pero sus versiones variopintas con frecuencia eluden medir lo sustancial, la trayectoria de la relación deuda bruta/PIB, y carecen del instrumento para estabilizarla, consistente en lograr un balance ‘primario ‘positivo (antes del pago de intereses). Esto último es lo que realmente ‘ancla’ la deuda al evitar emitir más deuda simplemente para pagar los intereses de vigencias actuales.



Brasil fue campeón en ‘contabilidad creativa’ evitando medir el negativo efecto de la mayor deuda bruta. Para ello gustaba netearla de diversos conceptos, buscando dar la falsa sensación de menor endeudamiento. Ello dio origen a ‘los bailes de deuda pública’ (sambas allá, tangos argentinos y cumbias durante 1997-2002), los cuales resultaron en serias crisis financieras, fiscales y contracciones del PIB real.



Colombia tampoco aprendió la lección durante 2012-2020 y se enfrascó en rituales parecidos (... todo bien...), diciéndoles a calificadoras y multilaterales que la regla con tiro al blanco móvil se cumplía, pero mientras tanto la deuda escaló del 35 al 52 % del PIB (antes de pandemia), hasta que finalmente se perdió el grado de inversión en 2021 al llegar a 62 % del PIB, agravada por la pandemia.



Pero a inicios de 2022 tenemos, por fin, buenas noticias de ‘sinceramiento fiscal’: siguiendo la Ley 2155 de 2021, el MHCP expidió el decreto 1717 (detallando cálculos de regla fiscal anclada en balance primario vía Confis) y el 1737 (creando el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf). El nuevo arreglo institucional no solo da mayor autonomía (y un eventual sinceramiento), sino que focaliza el objetivo de estabilizar la relación de deuda concentrándose en el balance primario requerido. Ojalá que el Carf no se distraiga nuevamente con contabilidad creativa, ‘jugando’ con el valor presente neto (VPN) pensional.



El ‘staff’ del Carf (hasta de 20 miembros) debería extender sus servicios ‘neutrales’ a favor de resolver consultas del Congreso, como bien lo hace el CBO de Estados Unidos. Esa guía en la toma de decisiones sobre impuestos y gastos resultaría vital para que Colombia pueda recuperar su grado de inversión hacia el 2026, pero esto implica evitar que la deuda bruta desborde, digamos, el 75 % del PIB y en simultánea se logre incrementar el gasto social.



Para lograrlo debe instrumentarse un balance primario no inferior a +1 % del PIB, y ello no ocurrirá por sí solo, sino que se precisan guías activas que puedan proveer tanto el Confis como el Carf, ganando credibilidad ante el Congreso. Los decretos hablan de tecnócratas Carf con experiencia fiscal, y ojalá llegara a ser su cabeza alguien con talla de exviceministro técnico, sólido en lo técnico, pero también con tacto suficiente para habilitar la adecuada ‘economía-política’ frente a comisiones económicas parlamentarias.



SERGIO CLAVIJO



(Lea todas las columnas de Sergio Clavijo en EL TIEMPO aquí).