Reforma financiera: competencia e inclusión

El proyecto de ley 1413 de 2021 contiene buenas directrices para promover la competencia e inclusión financiera. Allí se recogen recomendaciones de la Comisión de Mercado de Capitales, tras su reporte de agosto de 2019.

Los cambios legislativos propuestos contienen tres grandes áreas: reducción de costos en plataformas transaccionales, ajustes en licenciamiento de agentes financieros y modificaciones a administradoras de fondos de pensiones (AFP) y aseguradoras.



En transacciones de bajo monto, se dispone que sea el Ministerio de Hacienda y Crédito Público-URF y no el Mintic el que regule los giros postales. Allí se tienen unos excesivos cobros que representan hasta 9 % del valor girado, afectando a estratos bajos. A nivel internacional, la desregulación ha permitido reducir dichos cobros hacia el 3 %, gracias a romper cuasi monopolios tipo MoneyGram. Centroamérica ha sido particularmente beneficiada al facilitar remesas del exterior que llegan a representar hasta 10 % del PIB. En Colombia, ese mercado transaccional de remesas bordea el 3 % del PIB (unos US$ 6.000 millones) y los solos giros internos llegan a 2 % del PIB. Así que bienvenidos estos temas de mayor competencia financiera que benefician a los estratos bajos.



Un segundo tema tiene que ver con “licencias financieras modulares”, que apuntan a introducir mayor competencia en oferta de productos. La idea es profundizar ajustes que ya han venido ocurriendo en Colombia, por ejemplo, en los frentes de servicios fiduciarios, distribución de fondos de las comisionistas de valores o en regulación de pagos de bajo monto (Sedpes). Pero el diablo está en los detalles, pues debe evitarse un ‘arbitraje regulatorio’ que pudiera poner en desventaja a quienes habían pagado por licencias amplias.



El tercer bloque se refiere a AFP y aseguradoras. El país ha venido discutiendo el grave problema de baja cobertura pensional (solo 25 % del potencial) y garantía de pensión mínima. Dado que el 65 % de cotizantes lo hacen a salario mínimo, el monto ahorrado resulta bajo y ello redunda en cuantiosos subsidios. Esto a pesar de obtenerse una rentabilidad histórica que promedia un satisfactorio 7 % real anual (neto de inflación y comisiones).



Pero aquellos con ahorros más abultados han tenido la opción de manejar sus pensiones bajo esquemas de ‘retiro programado’. Esto tiene el doble beneficio de continuar aprovechando esos altos retornos en sus ahorros, aun en la fase desacumulación, y dejar saldos en herencia si se falleciera prematuramente.



Por eso no tiene mayor sentido que ese proyecto de ley proponga abolirlos, aparentemente para promover el mercado de ‘rentas vitalicias’. Solucionar la ausencia de estas requiere corregir dos problemas estructurales: uno, la inseguridad jurídica causada por la inclusión de ‘sorpresivos beneficiarios’ (como la jovencita que dice amar al abuelo de la generosa pensión) y, dos, el sistemático incremento del salario mínimo por encima de la inflación más la productividad laboral.



Así, los sorpresivos beneficiarios causan serias pérdidas a las aseguradoras al tener que honrar ellas rentas vitalicias por 30-35 años, en vez de 25-28 años, según cálculos actuariales. Y el exagerado reajuste del salario mínimo ocasiona ‘descalces’ respecto de la inversión de largo plazo que hacen las aseguradoras para servir dicha deuda pensional.



En ausencia de ese mercado de rentas vitalicias, la solución no está en prohibir los ‘retiros programados’, sino en promover desde el Estado correctivos de índole jurídica-económica. Primero, debe evitarse que los jueces continúen incluyendo arbitrariamente a beneficiarios de dichas rentas vitalicias. Y, segundo, la aseguradora estatal Positiva debe entrar a complementar ese frágil mercado, al tiempo que se promueve la competencia proveniente del exterior, como sí lo contempla el proyecto.



SERGIO CLAVIJO