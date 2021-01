Recordando a Roberto Junguito

Sorpresivamente se nos ha ido Roberto Junguito Bonnet, gran profesional, entregado toda su vida al bienestar de Colombia, mentor y gran amigo de varias generaciones de economistas, quienes quisimos emularlo.



A sus 77 años, Roberto seguía aportando en lo académico y en el impulso a buenas políticas públicas. Navegaba hábilmente en las aguas de lo técnico-político, terreno que él ayudó a fraguar en Colombia como director de Fedesarrollo, Minhacienda (dos veces), Minagricultura y codirector del Banco de la República (BR).

Prolífico y entusiasta historiador de temas fiscales y cafeteros, acababa de aportar, en 2018, sus ‘Cien episodios’ y nos escribió: “... amigo y compañero, que disfrutes estos ‘Episodios’...”, y cómo no hacerlo si Roberto había sido protagonista de primera línea en muchos de ellos.



Conocí a Roberto en ‘mangas de camisa’, en 1984, ayudándole a escudriñar cifras de deuda pública en los cárdex del piso 11 del BR, cuando dimensionaban con Pacho Ortega, Botero de los Ríos y Juan C. Jaramillo la magnitud de la crisis ocasionada por la cesación de pagos de México. Con base en esa información, su equipo armaría la resolución 33 para aliviar el servicio de la deuda externa, tras la abrupta devaluación de 1984-1985.



Roberto instituyó la idea de “terceras partes” en el manejo de las bonanzas cafeteras: una para la institucionalidad cafetera del Fondo de Estabilización; otra para el Gobierno, mediante impuestos temporales, y una última para los propios cafeteros, quienes siempre confiaron en él por su visión de mediano plazo. Él fue la voz ‘conservadora’ del gremio cafetero, logrando ascendencia sobre políticos, bases cafeteras y exportadores privados, distinguiéndose también como presidente de Asoexport.



Su sólida creencia en las bondades del bipartidismo democrático le permitió trascender gobiernos, desde Carlos Lleras Restrepo hasta el actual de Duque. Roberto estaba por encima de sospechas partidistas, al punto de que fueron muchos los gobiernos que, inaugurándose, lo invitaban para que expusiera su visión sobre prioridades en la agenda de políticas públicas.



Cautivó a una audiencia multipartidista gracias a escuchar puntos de vista alternativos y utilizó su candor a la hora de perseverar en políticas ortodoxas que le permitieran enrutar a Colombia hacia un desarrollo fiscal y social sostenible.



Pero sus virtudes no cesaban en lo meramente público, pues conocía de primera mano el sector agropecuario y eran bien recibidas sus anécdotas de “cuentas de la lechera”. En las juntas del BR se hicieron famosas varias frases de Junguito: “... Colegas, y si Uds. le quitan el impacto de costos de los alimentos, de energía, del transporte, supuestamente para medir la inflación subyacente, ¿alguien me puede explicar qué diablos es lo que queda en la canasta básica que debemos controlar?”; y a la hora de tomar cruciales decisiones, siempre exigía que el equipo técnico del BR informara previamente “lo que decía la literatura económica sobre el tema en cuestión”.



Y, además, Roberto fue muy activo en los temas de mercado de capitales. Primero como dirigente de Fasecolda y aportando en el Consejo Directivo de la Bolsa durante los últimos 20 años. Su visión de independiente lo llevó a ver la Bolsa como una entidad que debía combinar los aportes de bien público, en plataformas transaccionales de fácil acceso y bajo costo, con el desarrollo tecnológico, aprovechando alianzas estratégicas con vecinos de América Latina.



Querido Roberto: fue mucho lo que aportaste a Colombia, mucho lo que nos deleitaste con tu forma amena de exponer tus puntos de vista; construiste una bella familia, dejándonos un mejor país. Nohora, Roberto júnior, Andrea y tus nietos tienen por qué estar muy orgullosos de ti. Descansa, que seguiremos pregonando tus mensajes sobre mejores políticas públicas.



SERGIO CLAVIJO