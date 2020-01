¿Qué dijeron los sabios?

A finales del 2019, la Misión de Sabios convocada por la administración Duque entregó su reporte. Ese selecto grupo de trabajo estuvo cerca de un año cavilando sobre las mejores estrategias para lograr progresos más acelerados en los frentes educativos y de ciencia-tecnología. Allí se contó con la importante participación del Mineducación, Colciencias, destacadas universidades y asesores internacionales.



Sus recomendaciones apuntan a generar sinergias Estado-sector privado para lograr efectos cascada sobre la productividad y la innovación. Es difícil estar en desacuerdo con las ‘proclamas’ que allí se expiden a favor de ciencia relevante e inclusiva (con algo de tinte gubernamental naranja).

Sin embargo, consideramos que ese reporte de los sabios ha debido partir de un diagnóstico realista sobre la deplorable situación de la calidad educativa en Colombia, para así aterrizar las ‘proclamas’. Si bien allí se menciona el fracaso de la anterior misión (plasmada en la Ley 29 de 1990), atribuible al marasmo oficial y a la falta de recursos, es muy probable que la suerte de este reporte no sea muy diferente. De hecho, el reporte concluye que Colombia no ha logrado establecer sinergias que impulsen la ciencia-tecnología, no obstante esfuerzos aislados de empresas-universidades privadas.



La calidad educativa debe ser la piedra angular para generar esas sinergias, las patentes y la difusión del conocimiento. La propuesta de los sabios de elevar las asignaciones público-privadas a ciencia-tecnología del actual 0,25 % del PIB hacia el “deseado” 1,1 % del PIB para el 2025 no cuenta con fuentes ciertas (aun con reasignaciones de las regalías).



Qué útil hubiera resultado cotejar esos deseos con las afugias fiscales que han disparado, durante la última década, el endeudamiento del Gobierno central del 35 % del PIB hacia el actual 51 % del PIB y que llegará al 56 % del PIB precisamente hacia el 2022. Se requerían ejercicios detallados de fuentes-usos de recursos educativos para entender bien las limitaciones presupuestales.



La reciente conversión de Colciencias en ministerio encierra la ingenua idea de que esta es la forma de asegurarle recursos. ¿’Remember’ Brasil-Lula elevando de 20 a 26 ministerios y enfrentando crecientes afugias fiscales? Colombia está pasando de 20 a 25 ministerios y expandiendo su burocracia en organismos de control. Nos quedan muchas dudas sobre la ‘sabiduría’ de esta estrategia estatal.



Si bien la cobertura educativa (neta) en Colombia se ha elevado al 72-83 % en primaria-secundaria, la universitaria continúa con cobertura (bruta) tan baja como un 53 %, y su calidad deja mucho que desear. Cuando los recursos fiscales son escasos, la solución debe consistir en dar prioridad a programas de educación básica que permitan romper cuellos de botella; eso fue lo que hizo Corea del Sur para alcanzar excelencia educativa. La recomendación de la Misión sobre elevar la cobertura de prenatal y transición apunta en la dirección correcta, pero el resto de estrategias no dan señales de adecuada prioridad.



¿Cómo pretender que Colombia dé un salto educativo y de ciencia-tecnología si desconocemos que en las pruebas Pisa del 2018 el 40 % de los jóvenes colombianos se rajaron al no pasar del nivel básico en las áreas de matemáticas, lectura y ciencias? Colombia tuvo el peor registro de rajados frente a un promedio de solo el 13 % en la Ocde y del 23 % en Chile.



En síntesis, los dineros que hoy se le asignan a la educación en Colombia no están dando los resultados de calidad requeridos. Los paros desinformados deberían más bien reclamar una reasignación presupuestal (antes de pensar en elevarla), pues de lo contrario nos seguirán siendo esquivos los “loables protocolos” de la Misión.

SERGIO CLAVIJO