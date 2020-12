Ocde y burocracia internacional

En este mes de diciembre se celebraron sesenta años (1961-2020) de la Ocde. Este organismo multilateral ahora incluye 37 países frente a 20 que inicialmente apoyaron la reconstrucción de Europa durante 1948-1960.



En las últimas décadas han ingresado varios emergentes a este antiguo “club de países ricos”, incluyendo México (1994), Chile (2010), Colombia (abril 2020) y Costa Rica (diciembre 2020). Ahora hacen fila Argentina, Brasil y Perú, a quienes les tomará unos 8 años su verificación sectorial y adhesión a mejoras prácticas globales.

Colombia tardó una década en ese proceso (2011-2020). Teníamos esperanzas de que ello se traduciría en avances sustantivos, por ejemplo, en calidad educativa (40 % aún se raja en todas las áreas); modernización del transporte (algunos avances en aeropuertos, pero gran letargo en vías); aprovechamiento de apertura comercial (estancada en niveles de 1980); mejores equilibrios sociales y de lucha contra la pobreza (postrada en 35 % de la población y con tendencia alcista).



Observadores desprevenidos pensarían que es prematuro sacar balances sobre réditos de Colombia en la Ocde, pero, infortunadamente, se tienen indicios de bajo aprovechamiento de este club de buenas prácticas.



En parte, esto ocurre por la naturaleza estructural de nuestra baja competitividad, elevada informalidad laboral, alta evasión tributaria e inequidad. Pero poco ayuda la condescendencia con que la Ocde ha venido actuando frente a ‘sus socios’, aun antes de la pandemia. Veamos algunos ejemplos.



El Foro de los 60 años de la Ocde retomó el trillado mote de ‘pacto Social’, igual que en diversas asambleas de la Cepal, el BID y el Banco Mundial, más o menos cada 5 años en presencia de crisis regional. Pero si sus dirigentes quisieran que ello tuviera trascendencia, tendrían que haber entrado al espinoso tema de señalar cómo es que ello se instrumenta.



El problema es que ningún burócrata internacional se atrevería a señalar que, en el caso de la calidad educativa, ello requiere confrontar a sindicatos de escuelas públicas que impiden adecuadas evaluaciones de sus profesores. Tampoco se atreverían esos dirigentes a señalar que los partidos políticos deberían estar liderando la lucha contra la evasión-elusión tributaria, pues sus contertulios se darían por aludidos. Los gobiernos verían como ‘políticamente incorrecto’ que la Ocde señalara que es urgente desmontar los sistemas pensionales públicos, que son altamente regresivos y descansan sobre una pirámide-financiera que ha explotado por el cambio poblacional y su baja cobertura.



Es una lástima que la vinculación de Colombia a la Ocde no se esté traduciendo en hechos de adopción de mejores prácticas globales. Pensábamos que, al no ser un organismo de financiación, como el FMI, el Banco Mundial o el BID, la Ocde tendría cintura ágil para señalar más rápidamente el camino por seguir en políticas públicas y poner el acicate requerido, sin tener que estar atentos a no afectar sus colocaciones crediticias.



Difícilmente alguien más calificado para ello que Ángel Gurria (14 años de experiencia en la Ocde y otro tanto en México). Sus cálidos discursos (lo conocí echando la historia de “... where is the money” en plena crisis 1998-2001 en Washington) en ocasiones lograban despertar a los gobiernos. Pero Gurria está de salida y ahora se ha perdido en la cacofonía del ‘pacto social’.



A la Ocde debe llegar alguien que retome la efectividad del “banco del conocimiento” a favor de implementar mejores agendas públicas, especialmente para países emergentes. México y Chile han dejado de progresar desde hace años y Colombia ahora pierde su impulso; ¿qué pensará el recién llegado Costa Rica y qué esperanzas tienen los aspirantes de la región? ¿Cómo justificar el estar pagando US$5 millones anuales por pertenecer Colombia a la Ocde?



SERGIO CLAVIJO