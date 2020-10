Monetizando recursos del FMI

Al finalizar abril, el FMI aprobó el reporte Colombia y procedió a renovar la línea de crédito contingente por 11.000 millones de dólares. Dicha línea venía operando de forma revolvente, gracias al prudente manejo macrofiscal durante 2015-2019. Se estima que, por la pandemia, las necesidades externas y fiscales de Colombia serán mucho mayores durante 2020-2021. Debido a ello, dicha línea fue recientemente ampliada a 17.000 millones de dólares (7 % del PIB de Colombia).

El Banco de la República (BR) y el Gobierno ahora sienten que ha llegado la pandemia como ‘disparador’ de los recursos del FMI, pues se tendrán efectos macrofinancieros muy negativos. Mientras la economía mundial caerá 4 % durante 2020, Colombia caerá 6 %. Y nuestro desempleo promedio habrá escalado del 11 hacia 16 % durante 2019-2021.



La superación de nuestros problemáticos déficits gemelos aún está distante. La debilidad exportadora arrojará faltantes externos de 4 % del PIB, superando el 2,5 % de equilibrio que señalaba el BR. Y, entre tanto, el déficit fiscal bordeará 8 % del PIB en 2020 y 6 % en 2021.



La emergencia económica de marzo-abril del 2020 intentaba echar mano de ahorros por 3 % del PIB (FAE, Fonpet, FDN y las AFP), pero algunos fueron rechazados por la Corte Constitucional. ¿Y por qué se armó un paquete de gasto público ‘solo’ de 5 % del PIB en Colombia? Porque los gobiernos habían venido copando el magro espacio fiscal. La relación deuda pública/Gobierno central/PIB pasó del 35 al 52 % durante 2012-2019 y ahora bordea el 65 %.



La Ocde mostró que la relación deuda pública/recaudo de Colombia llegaba a 3,5 veces en 2019, mientras que el promedio regional era de 2,5 y en Perú, del 1,5. Así, mientras Colombia tuvo que limitar su paquete a 5 % del PIB, Perú llegó al 15 % del PIB. Entre tanto, las calificadoras le acaban de ratificar perspectiva estable al Perú, a pesar de duplicar su endeudamiento al llevarlo al 40 % del PIB. Entre 66 países emergentes, Perú mostraba una satisfactoria 4.ª posición en bajos riesgos macrofinancieros en prepandemia. En cambio, Chile recientemente se había unido al problemático lote de Colombia, México y Brasil (posiciones 29-31).



Pero no todo depende del monto del paquete anticíclico. Chile y Colombia han mostrado relativas fortalezas en salud pública al tener 550-600 fallecidos por millón de habitantes, mientras que Perú nos duplica en ello. En Perú, los informales no cubiertos por programas sociales llegan al 80 %, en Colombia están en 60 % y en Chile, en 40 %.



Estas cifras sociales-epidemiológicas muestran la importancia de continuar fortaleciendo la organización estatal. En Colombia debemos asegurarnos de que el endeudamiento sea repagable y aplicarlo a los sectores prioritarios sociales, salud e infraestructura. Si se han de desembolsar 5.200 millones de dólares del FMI a favor del Gobierno (no del BR), esto obviaría el problema de contaminación de la ‘hoja de balance’ del BR. Esto permitiría que nos concentremos en los temas importantes de prioridades presupuestales.



Dichas prioridades deberían ser, primero, fortalecimiento de los programas de asistencia social propobre, usando la institucionalidad ya construida y probada de Familias Acción y Colombia Mayor. En segundo lugar estaría el aseguramiento del flujo de caja del sector salud, agilizando curación-prevención de la pandemia y el programa de “punto final” a las cuentas pendientes de pago del Adres. Y, tercero, focalizarse en apuntalamiento de obras de infraestructura con un multiplicador sobre comercio internacional.



El desembolso de los recursos del FMI tendría un doble beneficio: cerrar faltantes de financiamiento presupuestal 2021 y superar, por fin, la obsesión de aquellos que insisten en un crédito del BR al Gobierno, desconociendo que Colombia todavía tiene acceso a los mercados internacionales.



SERGIO CLAVIJO