Ingreso básico: ¿universal o focalizado?

La idea de que el Estado pueda llegar a proveer un ingreso básico universal (IBU) a sus ciudadanos no es nueva. Así lo habían imaginado Napoleón, Hayek, Galbraith, Luther King y hasta Nixon. Siendo una idea tan atractiva, ningún político quisiera perderse el nacimiento de tan bella criatura, aunque ninguno llegó a ponerle números a tan costosa idea.



En épocas de bonanza casi nadie menciona el IBU, pues la ‘universalidad’ de los ingresos está a cargo del mercado. Resulta que el 90 % del mercado laboral colombiano es atendido por el sector privado. Pero en épocas de crisis, como la actual, adquiere relevancia el fortalecimiento de dichos ingresos básicos. Sin embargo, estos no deberían ser de tipo universal, sino más bien del tipo ingresos básicos focalizados (IBF).

En efecto, los IBF han venido ganando ascendencia vía ‘transferencias condicionadas’ a familias pobres. La idea es incentivarlas a llevar con regularidad a sus hijos a la escuela o al médico. A cambio de ello, el Estado les complementa sus ingresos básicos. La implementación global de esta práctica les mereció el Premio Nobel de economía a Banerjee y Duflo en 2019.



Colombia tiene experiencia de tres décadas con estos programas. Familias en Acción se focaliza en estratos bajos, y se han venido incrementando sus ingresos al devolverles el IVA de canasta básica. La mala noticia es que su monto actual no supera 0,4 % del PIB. La meta inmediata de estos IBF debería ser el 1 % del PIB que exhibe la pobre Bolivia.



Colombia Mayor también ha estado bien orientado, pero igualmente flaco de recursos. El presupuesto 2020 se ufanaba de duplicarlos a $ 140.000/mes para ancianos cuasiindigentes, pero solo cubre al 50 % de los necesitados. Esto devela la urgencia de la reforma pensional, pues solo así sería posible reasignar subsidios de las regresivas pensiones altas hacia los estratos bajos.



Esta no será tarea fácil. Baste mencionar que parte de la élite estatal ha denunciado ante la Corte Constitucional la sobretasa temporal cobrada sobre ingresos superiores a $ 10 millones/mes, incluyendo las pensiones públicas. Como suele ocurrir, hablan de dientes para afuera de ‘solidaridad en pandemia’, pero no con sus ricos bolsillos. Entre otras joyas, aducen en la demanda que la sobretasa les afecta su ‘mínimo vital’. La conclusión de la Corte debería ser que lo inconstitucional es que no la estén cobrando también al sector privado. En ambos casos estaríamos hablando tan solo del 3 % con mejores ingresos.



La pospandemia también requiere reorganizar las cesantías. Actualmente operan como un sobresueldo que depositan las firmas en febrero, representando un sobrecosto del 8,3 % en salarios no integrales. Pero los trabajadores lo retiran en agosto, en vez de ser un ahorro para épocas de desempleo. Cuán útil hubiera resultado tener esas cesantías representando al menos un año de ingresos de cada trabajador frente al desempleo, que llegó a nivel urbano al 23 % en abril.



Las elucubraciones sobre ‘universalidad’ de los apoyos se las dejamos a los académicos del mundo desarrollado nórdico. Estos han venido postulando que el Estado debe asignar un IBU a trabajadores mayores de 50 años, dada su obsolescencia laboral por causa de la tecnología digital. Pero es que esos Estados han venido ahorrando a tasas muy altas para poder enfrentar el doble costo del sistema pensional público, unos 15 % del PIB, y ahora los IBU, que añadirán costos del 5 % del PIB.



En Colombia se cree que los IBU son una ‘creatividad macondiana’ pospandemia, pero es claro que es una aspiración global que pasa por incrementar el recaudo tributario para poderlos subsidiar. ¿Y cómo creen que esto se logrará en Colombia al tener recaudos de solo 14 % del PIB frente a una media del 25 % del PIB en países Ocde?



SERGIO CLAVIJO