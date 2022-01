Inflación y acción

Iniciando 2022, se escuchan voces internacionales que llaman a una pronta acción en múltiples frentes. Al FMI se le exige retomar el papel disciplinador fiscal a nivel global, pues es lo requerido frente a los indicadores: deuda pública/PIB superiores al 100 %, aun en países desarrollados. Ese organismo ha venido perdiendo su especificidad y relevancia al distraerse con temas políticamente correctos (ambientales y de inclusión), pero cuyo liderazgo les corresponde al Banco Mundial y a regionales (BID o CAF).

En efecto, la aprobación de paquetes contingentes había ocurrido sin los adecuados requisitos de viabilidad macro-financiera (2015-2019). Y, tras la pandemia de covid, se ha hecho evidente su insostenibilidad fiscal en México, Colombia y en casos de Europa central (la mayoría perdiendo su ‘grado de inversión’). Las revisiones anuales aprobadas por el directorio del FMI se han caracterizado por escenarios macrofiscales pintados de color rosa, donde sus directorios quedarían de color ídem si se hicieran adecuados ejercicios de tensión financiera.



Esta conclusión se aplica no solo a estrepitosos casos (Argentina o Turquía), sino a varios con una supuesta tradición ortodoxa, como Colombia tras su mampara de Regla Fiscal sin adecuados anclajes. Lejos hemos estado de cumplir la prueba ácida de un balance primario (déficit antes del pago de intereses) del +1 % del PIB para estabilizar la deuda, pues el promedio fue de -1 % durante 2015-2019 y de -2 % en 2020-2021.



Donde también ha faltado adecuada acción es en los bancos centrales. Hasta la propia Reserva Federal (Fed) se distrajo con temas ambientales y de inclusión laboral, los cuales tampoco le corresponde liderar (sino al Ejecutivo). Si bien la Fed tiene un mandato dual de control inflacionario y generación de empleo sostenible, este no incluye temas de composición laboral, dado que ello depende de temas regulatorios laborales y del sistema educativo, no de la tasa repo.



Fue precisamente este énfasis en promoción de empleo, que ya estaba cerca del 5 % potencial en junio de 2021, lo que agravó la inflación en Estados Unidos al llevarla al 7 % y la subyacente al 5 %. Allá, la inflación de costos también ha tenido incidencia al reajustarse salarios a ritmos altos del 6 %. Al combinarse con elevados costos energéticos y disrupciones en cadenas productivas, se produjo ese sobresalto inflacionario que ahora requerirá 4 prontas alzas de su tasa repo, llevándola a 1,25 % en 2022 y a 2,5 % a finales de 2023. La distracción de la Fed fue tan obvia que la tasa de desempleo regresó a sus niveles históricamente bajos de 3,9 % en 2021, dadas las generosas políticas monetarias-fiscales. ¿Por qué repetía la Fed que solo actuaría tarde en 2022?



Nuestro Banco de la República (BR) algo se iba contagiando, en mayo-septiembre 2021, de la inacción como expediente bajo pandemia. Finalmente despertó al elevar su tasa repo de 1,75 a 3 % durante el último trimestre. Sí resultó aleccionador que la posición minoritaria discutiera, en diciembre de 2021, la conveniencia de alzas superiores, dado que la inflación total cerró en 5,6 % y la subyacente en 3,5 %, rebasando proyecciones. Esto hace prever que dicha tasa repo deberá llegar a 5,5 % en 2022 para regresar la inflación siquiera al 4 % en 2022. No ayudará el error gubernamental de haber reajustado el mínimo en 10 %.



El BR haría bien en afinar sus mensajes monetarios disciplinadores, a la fecha algo contradictorios al aseverar en sus comunicados la importancia de alzas repo para contener la inflación, pero mencionando que su postura seguirá siendo expansionista. Pero si la economía creciera 4 % en 2022 (frente a un potencial del 3 %), y la inflación apunta hacia el 4 % (frente a la meta del 3 %), entonces ambas brechas apuntan hacia una repo de 5,5 % que claramente empezaría a ser restrictiva para así cumplir su objetivo constitucional.



SERGIO CLAVIJO



