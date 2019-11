Hervideros sociales y la balanza centrista

En recientes foros internacionales (FMI-Banco Mundial y Felaban) se ha comentado como positiva la relativa “calma social” que emana de Colombia frente al hervidero social que se ha sentido en Chile y Ecuador. También se advierte la tensión social que enfrenta una Argentina nuevamente al borde del abismo macro-fiscal; un México con ‘Estados fallidos’ en al menos cinco territorios y un Brasil que aún no logra atajar su deuda pública de 92 % del PIB, no obstante la reforma que logró elevar la edad de pensión.

Cabe preguntarse: ¿por qué y cómo nuestra Colombia podría evitar ese viraje antiinstitucional en medio del hervor populista de la región? La mayor novedad positiva proviene de los recientes resultados electorales territoriales, los cuales denotan un esperanzador sabor centrista. Además, han sido elegidos mandatarios relativamente jóvenes, pero con suficiente experiencia territorial como para poder realizar buenas gestiones públicas (destacándose los casos de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla).



El hecho de que los partidos polarizadores de izquierda (Petro) y de derecha (Uribe) hubieran sido castigados electoralmente nos permite avizorar también una formula centrista para el periodo presidencial 2022-2026. Casi ningún país de América Latina exhibe actualmente esta fórmula centrista salvadora, la cual sin lugar a dudas viene a fortalecer nuestra democracia y desde lo territorial hacia lo nacional.



Pero bien vale la pena reflexionar sobre los detonantes de este polvorín social que sacude América Latina. No creemos que se trate, como lo pregonan los militares de Venezuela, de ecos y salvas a la fallida revolución socialista bolivariana. Y, en el fondo, son disimiles las movilizaciones en un Ecuador con tradicional incidencia indígena, respecto de las movilizaciones de una clase media educada de Chile. Esta última tiene altas aspiraciones sobre mejor educación, copagos menos onerosos en salud y servicios públicos más eficientes.



Los galardonados con el Premio Nobel de Economía (Duflo, Banerjee y Kremer) han conducido diversos experimentos que muestran cuán poderosa es la fuerza social “aspiracional”: aquellos que salen de la pobreza quedarán socialmente en paz al ganar acceso al agua, reduciendo la mortalidad infantil y asegurando una buena comida al día, pero la clase media luce insaciable e incontenible cuando se extienden subsidios solo temporales al transporte, la energía o la educación. Este estrato medio se ha embarcado en niveles exigentes de gasto y deuda, luego al mermar los subsidios, estos sienten más tensión financiera que los estratos más bajos.



No es que el sistema democrático capitalista haya fracasado; de hecho, ha triunfado también en América Latina al reducir en las tres últimas décadas las tasas de pobreza del 50 % hacia cerca del 25 % de la población, y las de indigencia del 30 % hacia el 15 %. La contrapartida de este desarrollo económico y social ha sido la expansión de la clase media hasta representar cerca de un 32 % del total. Todos estos indicadores son aún mejores en Chile, y sin embargo se tiene un estallido social que inclusive reclama reescribir su Constitución.



La respuesta de los mandatarios no debe ser la de proceder a ajustar inmediatamente los salarios mínimos en términos reales, desconociendo lo que ocurre con la productividad; ni congelar los precios de los servicios públicos, pues ello amenazaría la sostenibilidad fiscal.



La situación requiere visiones de gobierno con carácter centrista para poder navegar esta turbulencia social con responsabilidad fiscal. Gobernantes asustadizos que adopten medidas populistas estarán preparando el terreno del siguiente escalamiento en la protesta social. El paro nacional del 21 de noviembre pasado tiene validez democrática, pero no debe conducir a la inacción Estatal en correctivos estructurales.



SERGIO CLAVIJO