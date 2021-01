Generar empleo formal

El Gobierno tuvo que proceder a decretar el ajuste del salario mínimo que regirá en 2021. En esta ocasión lo hizo en 3,5 %. Si bien esta cifra absoluta luce baja, ella implica repetir un ajuste del 2 % real, a pesar de que la productividad laboral ha venido siendo negativa. Esto tendrá negativas consecuencias sobre la generación de empleo en momentos de debilidad económica.

Gobierno y gremios parecían haber dejado atrás argumentos circulares sobre cómo incrementos generosos en el salario mínimo real habrían de impulsar la inversión y el PIB real. Empíricamente se sabe que no es el “velo del dinero” lo que impulsa el sector real, ni los decretos laborales. Lo que cuenta es la posición relativa que se tengan frente a competidores en los frentes de destreza laboral, costos energéticos, arancelarios y de infraestructura.



Esto suele reflejarse en el llamado costo laboral-unitario. Este ‘netea’ las ganancias en productividad respecto a los costos salariales. Infortunadamente, este diferencial ha venido empeorando para Colombia y hoy acumula pérdidas del 25 % frente a Estados Unidos respecto de hace dos décadas.



Lo que ahora sorprende es que esos argumentos circulares estén siendo retomados por la izquierda académica colombiana. Estos dan a entender que los determinantes de la productividad no dependen de los factores reales, sino de la ‘generosidad’ con que se ajuste el salario mínimo. Esto es contradictorio, inclusive, con sus argumentos sobre la incidencia de otros factores de la ‘función de producción’.



Desconocen ellos el dañino efecto que han tenido los sobrecostos no salariales (50 %) sobre la elevada informalidad (60 %). Cabe preguntarse: ¿y por qué será que en Colombia el salario medio tan solo supera en un 40 % el salario mínimo, mientras que en Estados Unidos el salario medio triplica el mínimo?



La respuesta se encuentra en la alta flexibilidad laboral que allí se tiene, con trabajos por horas y sin costosas indemnizaciones. La trasnochada izquierda académica aboga por el no funcionamiento del mercado laboral, desconociendo que la trayectoria del salario medio debe ser el resultado de cotejar destreza y número de trabajadores en capacidad de realizarlas. Si bien el salario mínimo debe fijarse con criterios de protección social, el salario medio lo determinan el crecimiento real, la demanda laboral que lo acompaña y la destreza de la oferta laboral.



La esperanza de vacunación masiva, durante el segundo semestre del 2021, pronto nos recordará que los mercados seguirán primando como determinantes del crecimiento económico y de la demanda por trabajo. Quienes abogan por expandir aún más la ‘billetera estatal’, como una supuesta solución del desempleo del 15 %, desconocen el adecuado manejo económico que ha venido haciendo la administración Duque y los límites fiscales que enfrenta Colombia.



En efecto, el gasto público se ha incrementado del 19 al 24 % del PIB, en medio del colapso del recaudo del 14 % del PIB hacia el 12,5 %. Esto ha producido elevados déficits del 8-9 % del PIB, tanto en 2020 como en 2021. Así, el margen fiscal se ha agotado al perfilarnos hacia una relación deuda/PIB del +65 %, tras duplicarse durante la última década.



Valdría la pena que quienes abogan por desconocer los mercados examinaran lo que viene ocurriendo en el agro del Perú: tras crecer sus exportaciones agrícolas a tasas vigorosas, allá están demandando mano de obra de forma creciente. No obstante, la izquierda concluye que entonces deben duplicarles el salario real y han bloqueado dicho sector. Si Colombia quiere replicar el éxito exportador agrícola del Perú y Chile, es menester incrementar su productividad a través de una adecuada dotación de infraestructura y asegurar que los salarios reales respondan a la productividad del talento laboral.



SERGIO CLAVIJO