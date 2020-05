Epidemiología y reinicio económico

Tras mes y medio de aislamiento social, Colombia reinició el 27 de abril su tránsito hacia la cuasinormalización de la actividad económica. Pero todos sabemos que será un proceso lento que nos tomará cerca de un año. Este tránsito solo será exitoso si evitamos el rebrote en Colombia, teniéndose un registro bastante subestimado de solo unos 6.000 infectados y 300 fallecidos. Para poder enfrentar la siguiente fase del reinicio, anunciada para mediados de mayo, deberíamos entender mejor las estadísticas epidemiológicas. De esto dependerá la exitosa recuperación en forma de V sostenida, en vez de una W con recaída.

Se ha dicho que “tranquilos” que el covid-19, aunque muy contagioso, deja una tasa de mortalidad solo del 1 % por ciento en poblaciones jóvenes, pero llega al 15 % en las añejas. El promedio global de su mortalidad aparente es del 7 %. Si bien esta cifra es inferior a la mortalidad Sars del 30 %, el problema es que esta métrica no solo subestima los infectados, sino también los fallecidos (¡quién lo creyera!).



En efecto, una contabilidad epidemiológica correcta debería comparar el total de fallecidos (por cualquier causa) entre periodos equivalentes del 2020 vs. el 2019. Esa diferencia correspondería a los fallecidos atribuibles al covid-19 (‘ceteris paribus’). De esta manera se corrige la omisión por no reportados como infectados o por fallecidos fuera de hospitales. La aplicación de este método ha develado que se tiene una subestimación de fallecidos atribuibles al covid-19 cercana al 52 % en Lombardi (Italia) o del 22-35 % en España, el Reino Unido o Francia. En Nueva York no se encontraron subestimaciones significativas.



Suponiendo que el subregistro global de fallecidos por covid-19 hubiera promediado 20 %, se tendrían 260.000 fallecidos (en vez los 220.000 reportados) y una tasa de mortalidad del 8 %. Y en Colombia serían como 360 fallecidos, en vez de los 300 reportados. Pero como en Colombia, entre tanto, han bajado las muertes vehiculares y por homicidios a lo largo del 2020, valdría la pena que Minsalud nos indicara el grado de subregistros de muertes por covid-19, usando este otro método.



Estas consideraciones contables refuerzan la urgencia de acertar en la nueva fase de reinicio pausado y selectivo. Duque y las autoridades territoriales parecen ser conscientes de ello; pero ojalá que continúe su adecuada coordinación, contrastando con la cacofonía mostrada por Trump con sus gobernadores.



Deben evaluarse también las mejores prácticas globales y su relevancia. Por ejemplo, se ha elogiado el caso de Suecia, donde nunca se aplicó la cuarentena obligatoria. Pero sucede que allí se recurrió a la conciencia de ‘los mejor educados del mundo’ y se trata de hogares unipersonales en más del 50 % de los casos. Aun así, van por 2.500 muertos en una población de solo 10 millones.



Así, la verdad es que Suecia poco o nada tiene que ver con nuestra realidad macondiana, pues ellos viven en voluntaria cuarentena cuasipermanente y, además, disfrutan de alto teletrabajo por sus aportes al mundo digital. En el Reino Unido, Estados Unidos, Francia y España se han tenido altas tasas de contagio (90-150/día por millón de habitantes vs. 40 en Suecia) debido a su elevada densidad urbana y a cuarentenas adoptadas tardíamente.



En síntesis, las estadísticas del covid-19 en Colombia no son del todo tranquilizadoras. Baste compararnos con Chile: allí se contabilizan 15.000 contagiados y 220 fallecidos respecto de 20 millones de habitantes. Colombia arroja 300 fallecidos respecto a 50 millones, pero ¿será que solo tenemos 6.000 contagiados? Ha llegado la hora de prepararnos en materia de salud pública para enfrentar un reinicio gradual-selectivo. De ello dependerá alcanzar la recuperación en V frente a esta pandemia.



SERGIO CLAVIJO