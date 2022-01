Empleo vs. impuestos

La promoción de empleo apoyada en impuestos de destinación específica termina generando efectos cruzados, como en una cama de agua. La historia de Colombia indica que el país optó por erradas cargas contributivas atadas a la nómina salarial (hasta del 63 %), ensanchando recursos parafiscales, pero causando hondonadas en empleo formal y postración en productividad laboral.

Colombia se caracteriza por una mala distribución del ingreso, empezando por salarios precarios para la mayoría. Esto debido a convergencia del salario medio hacia el mínimo. Ello ha resultado de firmas (en su mayoría pequeñas) que eluden una pesada carga no salarial del 52 % (antes del 2012 era del 63 %). En vez de promover empleo formal, los excesivos costos explican un desempleo estructural de dos dígitos y una ‘economía del rebusque’ de bajísima productividad.



Y para que no quede duda sobre el ánimo procrastinador de la administración Duque, nos acaban de revelar (seis meses antes de su salida) los resultados de la Misión de Empleo II, lloviendo sobre mojado. Desde Feldstein (tres décadas atrás) y Levy (dos) sabemos que atar dineros de nómina empresarial a favor de entidades como Sena, ISS, ICBF y Cofamiliares resulta fatal para propósitos de generar empleo formal. Esos son ‘impuestos puros’ que terminan castigando a trabajadores formales.



Le correspondía a Duque haber encarado la tarea de continuar desmontando dichos impuestos puros, lo cual había iniciado Santos al asumir con cargo al fisco buena parte de esos costos. Poco o nada nos habló Empleo II de esta otra dificultad de incrementar el recaudo. Claro, eso no es lo que quieren escuchar Duque-Restrepo tras el impase Carrasquilla, quien al menos había planteado una estrategia combinada de alzas en imporrenta personas y extensiones del IVA (aunque no hizo la tarea de su ‘socialización’). Y esta sustitución de elevar impuestos generales, desmontando contribuciones específicas para ganar en empleo formal, es compleja cuando el Congreso exige indexar el gasto público de las entidades afectadas.



Aunque la Misión recomienda mirar este tipo de reformas de manera “holística”, ella misma lo ignoró al no dimensionar que reducir dichos sobrecostos laborales a no más de un 20 % bien puede requerir incrementar el recaudo en otro 1 % del PIB por año (duplicándose el esfuerzo requerido para estabilizar la deuda del Gobierno por debajo del 70 % del PIB).



No luce acertado que dicha misión recomiende desmontar el ‘autofinanciamiento’ en seguridad social (salud y pensiones) en la porción formal que hoy funciona bien, cuando el objetivo es eliminar sobrecargas que impiden la formalización por subsidios cruzados. Esa propuesta no solo es fiscalmente inviable, sino que contradice recomendaciones sobre miopía intertemporal basada en el comportamiento de las masas. Luce bastante antitécnico concluir que se elimine, entonces, el beneficio amparado en esfuerzos de ahorro propio y que más bien el Estado proveerá. ¿Acaso partiendo de semejante nivel de endeudamiento público?



Acierta sí la Misión al recomendar eliminar el aporte de 1,5 % al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM), debido a su regresividad (también debería abolirse el 1 -2 % cobrado arriba de 4 s. m. l. destinados a programas sociales, en aras de la transparencia fiscal allí invocada). La Misión ha debido aportar en la crucial optimización de $ 25 billones del FGPM parqueados en TES, aguardando su destinación a ‘rentas vitalicias’ mientras fallecen aportantes de los estratos bajos.



Ni Feldstein ni Levy han sido escuchados, y tenemos baja probabilidad los criollos, pero lo factual es la urgencia de acelerar el desmonte de fallida ‘parafiscalidad laboral’. Ojalá la nueva Administración 2022-2026 entienda la urgencia de implementar estas reformas, haciendo honor a su título de ‘Ejecutivo’. Lo de libros de estadista es para después, no durante la administración.



SERGIO CLAVIJO



(Lea todas las columnas de Sergio Clavijo en EL TIEMPO, aquí).