Dependencia fiscal y Banco de la República

Decíamos recientemente que el Banco de la República (BR) había hecho una adecuada tarea a lo largo de este difícil año de pandemia de covid, agilizando su política monetaria contracíclica. En particular, el BR redujo rápidamente su tasa de interés del 4,25 hacia el 1,75 %, expandió significativamente sus cupos de liquidez y aceptó una amplia gama de papeles financieros para tal fin.

También fue clave el BR a la hora de instrumentar a favor del Gobierno un crédito del FMI hasta por 17.000 millones de dólares (equivalentes a 7 % del PIB). Cerca de un tercio de este cupo pronto se estará desembolsando para apoyar el abultado presupuesto público del 2021. Este último implica gasto público por cerca de 24 % del PIB frente a montos del 19 % en prepandemia.



Todo ello va dejando en evidencia que se estará requiriendo cerca de 5 % del PIB adicionales por año, durante 2020-2021, para apoyar los mayores gastos sociales y de la salud. Infortunadamente, continuará siendo la porción sacrificada del presupuesto nacional la inversión pública en infraestructura, al representar tan solo 1,4 % del PIB frente a históricos del 2 % del PIB.



Como resultado del menor recaudo esperado, cercano a 12,5 % del PIB frente al 14 % histórico, el déficit del Gobierno central llegará a 9 % del PIB en 2020 y todavía sería del 8 % en 2021. Así, Colombia tendrá que trabajar fuertemente en sus frentes tributarios, laborales y pensionales si quiere evitar que pronto la relación deuda del Gobierno central/PIB rebase la cota del 70 %, hoy en 62 %. De no tenerse éxito, el país arriesgaría con perder su grado de inversión para finales de 2021, y de allí la “perspectiva negativa” que hoy enfrenta nuestra deuda soberana por unanimidad de las calificadoras.



En este escenario de alta “dependencia fiscal”, según el esquema de inflación objetivo del BR, la fortaleza institucional de nuestro banco central será aún más importante que en el pasado. La buena noticia es que esta ha salido fortalecida tras la elección de Leonardo Villar como su próximo gerente y después de haber cumplido una exitosa tarea el saliente, Juan José Echavarría, a quien el país le ha expresado gratitud.



La junta directiva del BR estuvo a la altura histórica esperada al realizar la escogencia de un independiente como Villar. Sabemos bien que ellos estuvieron auxiliados por el fantasma de Alberto Alesina, quien había conceptuado en 2001, desde la Universidad de Harvard, que la institucionalidad de nuestro banco central requería inclusive más independencia de la que él observaba.



No cabe duda de que las cosas le han salido bien a Colombia a la hora de hacer un balance de las ejecutorias del BR. Gracias a su protección constitucional y a la atinada escogencia de codirectores por todos los gobiernos desde 1991, no ha ocurrido ni un solo escándalo de corrupción en el BR. Nótese el contraste con lo sucedido en varias de las altas cortes judiciales del país. Además, se han instituido mecanismos de anclaje de las expectativas de inflación similares a las de país desarrollado, cercanas al 3 % anual, y con flotación cambiaria peso-dólar.



Dicho de otra manera, una de las mayores contribuciones de nuestro fortalecido BR ha sido la abolición de la perniciosa espiral inflacionaria de dos dígitos, la cual sumía en la pobreza a muchos colombianos e impedía a los empresarios planear adecuadamente sus inversiones.



Sin embargo, ahora el BR enfrentará tareas macrofinancieras complejas relacionadas con la alta dependencia fiscal y con los riesgos sistémicos bancarios durante 2021-2022. Confiamos en que la administración Duque estará cumpliendo su tarea histórica de aportarle a la junta directiva del BR dos nuevos miembros, a partir de enero del 2021, que vengan a sumarse a su fortalecimiento institucional.



SERGIO CLAVIJO