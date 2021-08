Crisis institucional y elecciones

Faltando 4 meses para cerrar este horrible 2021, se tiene alta incertidumbre sobre la estrategia electoral y el papel de los partidos en comicios de marzo-junio de 2022. Sin embargo, los candidatos presidenciales dan puntadas en la dirección de no aceptar (aún) ‘abrazos de oso’ provenientes de partidos con un elevado desprestigio (85 %), mientras experimentan recolectando firmas vía desacreditadas redes sociales.

La ciudadanía ha expresado un voto rechazo del 50 % frente a candidatos de extrema izquierda (Petro) o derecha (Vargas Lleras). También manifiestan una relativa aceptación del centro político representado por exmandatarios territoriales (Fajardo, Peñalosa o Gutiérrez, con rechazos de solo 35 %). Esas mayorías han concluido que las violentas protestas han sido instigadas, en un 50 %, por políticos de oposición y narcodelincuencia (Invamer, junio de 2021).



Colombia tendría buen futuro si el desencanto institucional se canaliza hacia escoger idóneos parlamentarios, donde no ser corrupto debería ser la mínima cualidad. Y el Ejecutivo de 2022-2026 debería contar con una alta experiencia y con apoyo partidista suficiente para lograr la aprobación de urgentes reformas estructurales.



Perú es ahora patético ejemplo sobre cómo errar en ese intento: sembrando discordia en el centro político. El electo Castillo carece de experiencia gubernamental, destila ideología izquierdista, y el amiguismo fue su guía de gabinete. Ahora enfrenta una amalgama de partidos débiles que irán retirando sus lánguidos apoyos, mientras aquel insiste en la temible Constituyente bolivariana.



¿Por qué es tan relevante la nefasta experiencia del Perú? Porque, al igual que Colombia y Chile, traía una exitosa trayectoria de crecimiento, lucha contra la pobreza y mejoras comerciales durante 2000-2019. Y, aun así, ha ocurrido esa profunda crisis institucional, aunque las cifras duras muestran que veníamos por el acertado camino del progreso social.



Recientes sondeos muestran a Colombia y Perú con alta correlación (0,73) entre percepción de fracaso e índices de corrupción, superando a Brasil y México. Y dos terceras partes concluían que el sistema estaba “torcido” a favor de los ricos y que sus países iban en declive, aun antes de pandemia (Ipsos, julio de 2021).



¿Quiere ello decir que esa percepción de ‘las mayorías’ coincide con la realidad? No necesariamente; si bien es útil escuchar a las masas, estas suelen equivocarse en sus diagnósticos y recomendaciones (¿abolir el capitalismo-democrático, como en Rusia en 1917, China en 1949, Cuba en 1959 o Venezuela en 1999?).



Pero tenemos una luz de esperanza en los logros recientes del experimentado presidente Biden al revitalizar los apoyos estatales a la lucha anticovid; meta de vacunación (enfrentando un sesgo ideológico-cultural) y un paquete de infraestructura. ¿Y cómo lo hizo? Con un diálogo amable y bien informado en lo político y en lo técnico, aunque 75 % de los encuestados todavía dicen que los tecnócratas no logran interpretar sus necesidades.



En Colombia, varios candidatos presidenciales están cayendo en populismos al prometer un desborde del gasto público como supuesta solución, sin reparar en fuentes tributarias, control burocrático y enajenación de activos. Olvidan esos políticos, al regañar a las calificadoras por evaluar nuestro riesgo país, que tenemos déficit fiscal del 10 % y deuda pública perfilándose al 70 % del PIB. El desplome de nuestra bolsa es un récord global, y la devaluación al 12 % anual es seña de serias debilidades externas; flaco favor hacen exministros de Hacienda en campaña electoral acusando al establecimiento de no gastar aún más y llamando al Banco de la República a hacer emisiones directas; ¿acaso han olvidado lo que supuestamente ayudaron a corregir en crisis fiscales anteriores? A Castillo se le perdona su ignorancia estructural, pero ¿y a nuestros supuestos faros de sensatez?



SERGIO CLAVIJO



(Lea todas las columnas de Sergio Clavijo en EL TIEMPO aquí).