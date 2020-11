Banco de la República y pandemia

Nuestro Banco de la República (BR) ha hecho una gran tarea aplicando políticas monetarias contracíclicas al enfrentar esta pandemia. Primero, el BR redujo, y pronto, 250 puntos básicos (pbs) su tasa repo, dejándola en 1,75 %. Esta cifra equivale a costo de cero real para entidades financieras que fondea el BR de manera generosa. En su última junta expresó por unanimidad que esta habrá de preservarse hasta recuperar el PIB-real probablemente en 2021.

Segundo, el BR adquirió una amplia gama de papeles financieros públicos y privados para otorgar liquidez a la postrada economía. Así, el sistema financiero ha podido extender periodos de gracia a sus acreedores. Y, en lo cambiario, el BR facilitó coberturas que ayudan a servir deudas con el exterior apoyándose en accesos a liquidez de la Fed. Emuló así el apalancamiento de sus inversiones en bonos del tesoro, como Brasil y México. Todo esto ha ocurrido sin que el BR tuviera que sacrificar su buen desempeño financiero, de tal manera que ha podido contribuir con 0,5 % del PIB al presupuesto cuasifiscal del Gobierno.



Y, en tercer lugar, el BR, como accionista del FMI, instrumentó a favor del Gobierno un crédito por US$ 17.000 millones (7 % del PIB). Ahora este se apresta a desembolsar US$ 5.300 millones para apoyar faltantes presupuestales del paquete fiscal 2021. Si estos recursos pasaran por el círculo cambiario-monetario, ello implicaría expandir la hoja de balance del BR en 5 % del PIB en 2020-2021. Esta cifra de expansión de liquidez en pesos del BR viene a complementar el esfuerzo fiscal de 8 % del PIB que está asumiendo el Gobierno central en 2020.



Estas políticas activas contracíclicas del BR, en el peor momento desde la Gran Depresión, atestiguan el buen desempeño de nuestro banco central. La independencia de nuestra banca central ha sido una virtud constitucional en momentos de pandemia, contrastando con los padecimientos de Argentina, Venezuela o hasta Brasil.



Por eso sorprende negativamente que importantes columnistas de este diario estén impulsando políticas que bien podrían minar la solidez institucional del BR, reconocida a nivel internacional. Unos (ahora asesorando a candidatos presidenciales) insisten en que el BR debe otorgarle un crédito directo al Gobierno, lo cual luce desatinado al menos por dos razones: primero, no se requiere dicho crédito directo, pues el Gobierno tiene amplio acceso a los mercados nacionales e internacionales (incluyendo FMI) y, dos, ello tendría un negativo efecto inmediato sobre la credibilidad del ancla monetaria-fiscal que le ha permitido a Colombia preservar su grado de inversión, a pesar de que la relación deuda pública/PIB ya llega al 65 %.



Otros columnistas (líderes de derecha populista) actúan como si los pesos del BR estuvieran marcados como mágicas ‘balas de plata’ antipobreza e inequidad. Estos harían bien en asesorar a sus partidos para que el gobierno Duque impulse una reforma estructural tributaria-laboral y así lograr el doble objetivo de incrementar recaudo y abaratar onerosos costos no salariales. Fueron estos populistas de derecha los que impulsaron llevar a dirigentes ganaderos a la junta del BR bajo Uribe II.



Ojalá continúe primando la sensatez económica que permita elegir este diciembre una nueva gerencia del BR. Debemos estar todos agradecidos con el saliente Dr. Echavarría, quien cumplió a cabalidad sus mandatos de control inflacionario, apoyos monetarios contracíclicos y promoción del crecimiento económico, en momentos difíciles. Pero los bancos centrales no pueden solucionar todos los problemas, y mucho menos el desempleo estructural o la inequidad resultante de la alta evasión tributaria. Estos otros propósitos no monetarios o cambiarios requieren es el liderazgo del Ejecutivo, más que las repetidas adulaciones gremiales.



Sergio Clavijo