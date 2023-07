Pagos de subsidios e ideología

Desde su campaña presidencial (2021-2022), Petro nos anunció a los colombianos que su ideología antimercados permearía nuestra vida diaria, generándonos permanentes sinsabores. Esa posición ganó en las urnas, pero tan solo por un 3 %, y muchos de los que lo favorecieron se han arrepentido públicamente, antes de completarse su primer año de mal gobierno.

Aquellos “adultos mayores” sentados en la boca del volcán ministerial aguantaron valientemente embates ideológicos, hasta que sus principios democráticos y de defensa del bienestar ciudadano los llevaron a oponerse a reformas estructurales que amenazaban con descarrilar lo ganado en materia de salud, pensiones, mercados laborales, dotación de infraestructura y energía. Ellos fueron señalados por los cuadros petristas como “infiltrados ortodoxos” que continuaban favoreciendo los principios de gestión privada de los servicios públicos, pero eso es lo que (afortunadamente) señala nuestra Constitución.

Entretanto, el rechazo a la gestión del gobierno petrista ha escalado del 38 al 60 %, tras solo su primer año. Para este arranque del segundo año resultaría útil mejorar la gobernabilidad a través de un sesudo balance sobre lo poco que efectivamente se ha avanzado. Los resultados dan grima, aun en los objetivos bandera de inclusión social y financiera, diversificación energética y modernización industrial.

Como es probable que, en su autismo ideológico, el petrismo no quiera hacer una reflexión profunda sobre sus continuos errores e inconsistencias, siempre está a mano la potencial objetividad de las multilaterales. A la Ocde se le puede solicitar esa tarea, cuyos costos ya están incluidos en los US$ 5 millones que anualmente le paga Colombia.

Me permito entonces compartir algunos patéticos ejemplos sobre las inconsistencias petristas entre el supuesto bienestar ciudadano y los desafiantes resultados que tenemos a la fecha. Empecemos por el escándalo más reciente sobre las filas para reclamar subsidios relacionados con la “renta ciudadana”, los cuales han pasado a administrarse monopólicamente por el Banco Agrario.

Respecto del objetivo de atender a cerca de 4 millones de pobres, aún no se llega al millón, y estos han optado por regresar a las filas de 7 a. m., temiendo perder el beneficio. Quienes conocían la eficacia del sistema privado que venía operando (a través de competitivos concursos) habían advertido sobre la incapacidad estatal en dicho propósito, especialmente cuando se trata de un banco público carente de adecuados sistemas tecnológicos.

Cabe recordar que inclusive Colpensiones requiere el concurso de las redes privadas para lograr el buen sistema de pagos pensionales. Luego ya veremos el caos que desde hoy se anticipa, si es que el Congreso aprueba que el 80 % de los cotizantes (aquellos hasta 3 s. m. l. s.) también deban migrar hacia dicho cuasi monopolio Estatal.

El sistema público del Banco Agrario es tan obtuso que promueve el regreso al uso del efectivo, pues el tope de giro adoptado es tan bajo que el remanente debe hacerse en efectivo. Recordemos que en Colombia el uso del efectivo en pagos diarios todavía es tan elevado como un 80 % (vs. 10 % en Estados Unidos). Esto a pesar de haberse mejorado la penetración del internet del 57 al 72 % de la población durante la última década. ¿Pero de qué nos servirá esa mayor penetración digital si el petrismo opera con base en monopolios financieros estatales?

En otras ocasiones me he referido a la inconsistencia gubernamental de hablar de modernización y diversificación industrial, pero sin proveer la adecuada infraestructura. Recordemos que el sistema de concesiones viales venía permitiendo apalancar ese financiamiento a través de los ahorros privados de las AFP. Pero de aprobarse la reforma pensional, esos dineros irán exclusivamente a financiar deuda pública, cuando no a mayor gasto operativo público.

SERGIO CLAVIJO

