Macrofinanzas aceptables... pero

Pasó inadvertido el reporte del FMI sobre Colombia de finales de marzo de 2023. Allí se dio un parte de tranquilidad macrofiscal referido a los difíciles años 2020-2022, gracias al rebote del PIB real a tasas promedio de 3,8 % anual. Este buen desempeño implicó un rebote en productividad laboral a tasas promedio del 3 % anual, como resultado del descenso (temporal) del número de ocupados por causa de la pandemia.

Y, sin embargo, el gran lunar del sector real colombiano ha continuado siendo el pobre correctivo que ha mostrado la tasa de desempleo. Esta ha venido promediando preocupantes tasas del 11 % tras mostrar efímeramente una tendencia hacia cifras de un dígito (2018-2019).

Ese buen desempeño del sector real tuvo favorables efectos cascada sobre la relación tributación/PIB, al escalar de 13 al 14,5 % durante 2020-2022. Más aún, la aprobación de reformas tributarias (septiembre de 2021 y diciembre de 2022) le está sirviendo bien a Colombia. El propio FMI pronostica que esa presión tributaria bien podría encaminarse hacia 17-18 %, durante 2023-2026. Cerca de 1,8 % del PIB es atribuible a tales reformas, pero, infortunadamente, ello se ha hecho elevando la carga efectiva empresarial hacia el 58 % (+10 pps), afectando la inversión productiva al dejarla en solo un 20 % del PIB.

Además, ese buen desempeño del recaudo no se está reflejando uno a uno en mejor balance fiscal. Esto debido a la mayor presión del gasto público, principalmente en salud, pensiones y asistenciales, los cuales tratan de evitar alzas en tasas de pobreza que han llegado al 40 % de la población respecto del 35 % anterior. Así, el gasto total del Gobierno central ha escalado de 19 al 24 % del PIB, durante 2019-2023, mientras que los ingresos totales pasaron del 16 al 20 %. Esto implicó un desbalance fiscal adicional de +1 % del PIB, donde el déficit fiscal se ha elevado de 2,5 % a casi 4 % del PIB durante ese mismo periodo.

Tal como ocurre en muchos hogares, la solidez financiera debe medirse averiguando si se tiene una posición positiva antes del pago de intereses. Esto evitaría endeudarse simplemente para pagar intereses. Pero resulta que Colombia, no obstante la mayor tributación, ha tenido una posición “primaria” (antes del pago de intereses) que promedia -2,5 % del PIB por año, generándose una gran emisión de deuda durante 2019-2022. Según el propio FMI, la relación deuda pública bruta/PIB ha escalado de 52 a 64 % al no estarse ahorrando lo suficiente. Esta es la contrapartida de ese mayor gasto público, antes señalado, y de allí la pérdida del grado de inversión.

El otro factor de preocupación esgrimido por el FMI tiene que ver con la frágil posición externa del país. No obstante buenos precios de petróleo (salvo por 2020), los faltantes externos se incrementaron de 4 a 6 % del PIB durante 2019-2022 y se pronostica que no bajarán de 5 % (unos US$ 17.000 millones) en 2023 (aun con US$ 85/barril). Dicho de otra manera, la amenaza de los llamados déficits gemelos (fiscal-externo) es una realidad que hace mal en desconocer la administración Petro.

Infortunadamente, las peligrosas reformas en las áreas de salud, pensiones y laboral atentan contra el buen desempeño macrofiscal de Colombia, tal como lo hemos detallado en notas recientes. Por esto sorprende negativamente que el FMI salga con mensajes tan etéreos como “aplaudir los objetivos” de tales reformas, pero omitiendo que el instrumental propuesto en estas va en contravía de tales objetivos. Afortunadamente, los partidos políticos y la sociedad civil vienen haciendo la tarea que el FMI decidió omitir. Ojalá que los debates en el Congreso logren atajar erradas propuestas que agravarían la frágil posición fiscal de Colombia al disparar gastos en salud, reducirse el ahorro privado de las AFP y espantar la inversión extranjera.

SERGIO CLAVIJO

