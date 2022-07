La nueva administración 2022-2026

Gustavo Petro ganó de forma clara las elecciones presidenciales y no cabe sino desearle éxitos en su gestión presidencial de 2022-2026, aun de parte de aquellos que no votamos por él. En paralelo, debemos exaltar el buen desempeño institucional electoral, tras superarse las dudas que se habían generado en primera vuelta. Si bien el debate electoral careció de profundidad y fracasaron las alianzas procentro, el presidente electo ha mostrado un sorpresivo talento conciliador. Ojalá esta estrategia le permita asegurar una mejor gobernabilidad y el fortalecimiento de nuestra democracia, elemento escaso en la región.

No se ha tratado de su acostumbrada retórica simplista, sino que Petro ha hecho esfuerzos que, hasta la fecha, lucen genuinos en búsqueda de alianzas partidistas que le permitan plasmar algunos de sus ambiciosos programas, muchos de los cuales carecen de adecuada financiación. La mejor prueba sobre la conveniencia de ofrecer apoyos tempranos a dicha causa estriba en reconocer el acertado nombramiento del experimentado José A. Ocampo como ministro de Hacienda, quien en su paso reciente por el Banco de la República logró dimensionar los desafíos que enfrentará.



Tal como él mismo lo ha venido señalando, dichos desafíos no se limitan a incrementar la tributación sin espantar el capital. Debe mejorarse la focalización del gasto propobre y disminuirse el desempleo a un dígito por la vía del aceleramiento del crecimiento y la formalización. Ninguno de ellos se logrará si, de entrada, se anuncian la paralización del sector minero-energético de Colombia y la adopción de impuestos patrimoniales a las empresas.



Resulta entendible que su equipo económico pretenda incrementar la tributación evitando la ampliación de la cobertura del IVA, dados los complejos sucesos de abril de 2021. Pero, al mismo tiempo, ese equipo económico debe saber que limitarse a repicar sobre el impuesto a los dividendos, violando principios de evitar doble tributación, y sobre el impuesto al patrimonio de personas naturales, arrancando desde los $ 1.000 millones (como lo anunció el asesor presidencial Bonilla), difícilmente lograrían incrementar el recaudo en +0,4 por ciento del PIB, cuando lo requerido es adicionar al menos 1 por ciento.



La administración Petro se topa con la buena noticia de la modernización de una Dian en la cual se han invertido US$ 250 millones en los dos últimos años. Esto quiere decir que la nueva Dian podrá acelerar su gestión gracias al novedoso instrumental digital, por fin enterrando la ‘era Muisca’, y sabiendo que el mejor cumplimiento pasa no simplemente por revisar las pocas declaraciones de renta, sino batallando contra la evasión que campea en las transacciones diarias de bienes y servicios realizadas en la sombra.



El experimentado equipo económico de la administración Petro, incluyendo allí a la dirección del DNP y al ministro de Minas, sabe bien que el peor error al inicio del gobierno consistiría en frenar la buena dinámica que ha venido mostrando el PIB real de Colombia. Este ha logrado elevar su crecimiento potencial del lánguido 2,6 por ciento anual PIB, durante el difícil periodo 2015-2019, hacia el todavía desafiante 3 por ciento anual del periodo 2019-2022. Pero es bien sabido que el próximo año la recesión en Estados Unidos nos estará llevando hacia un desafiante crecimiento de solo 2 por ciento. Y, dado que históricamente cerca del 50 por ciento de la inversión extranjera directa ha llegado a Colombia atraída por el sector minero-energético, sería algo torpe bloquear sus nuevas inversiones. Además, generar nuevos proyectos ‘greenfield’ tomará tiempo y tino económico, antes de que estos impulsen las exportaciones que habrán de sustituir las actualmente relacionadas con petróleo, carbón y ferroníquel. Confiamos en que el equipo económico logrará sortear los desafíos de mediano plazo que planteó el presidente electo durante su campaña, sin descarrilar el aceptable desempeño de nuestra economía en la pospandemia.



SERGIO CLAVIJO



