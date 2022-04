¿Ingratitud con el Banco de la República?

A nivel institucional se han acumulado señales que develan ingratitud del país respecto de la gran tarea que ha venido cumpliendo el Banco de la República (BR) durante 1991-2022. Cabe recordar que la carta de 1991 le asignó las complejas tareas de contener la inflación, el ordenamiento cambiario y también el financiero. Ellas se han cumplido bien y en medio de turbulencias que escapan a su instrumental, como choques de la crisis hipotecaria internacional (2008-2012) o efectos del conflicto bélico Ucrania-Rusia. Por causa de este último, ahora se ha duplicado el costo energético y, teniéndose excesos de demanda agregada, los bancos centrales (todos) han tenido que incrementar sus tasas de interés.

Han sido ya tres décadas de éxitos comprobados en contener la inflación a niveles bajos y estables en Colombia, promediando 5 % anual, en vez del 20 % anual bajo la Junta Monetaria no independiente de 1961-1990. También ha sido exitosa la flotación cambiaria desde el 2000, la cual asegura una provisión de divisas según ciclos económicos y el riesgo país, evitando devaluaciones abruptas de 50 % anual, como ocurrió en la crisis de 1983-1984. Si bien se ha tenido una devaluación real peso-dólar del 60 %, esta se acumuló en 7 años (2015-2022). Y en lo referente a la crisis hipotecaria del Upac de 1998-2003, es útil recordar que se estimó un costo de 6 % del PIB, pero terminó siendo 1 % del PIB, gracias al idóneo manejo de Gobierno, BR y Fogafín.

Las señales de ingratitud anti-BR provienen de dos fuentes principales. La primera aparece en encuestas de opinión que revelan que la aceptación de la gestión del BR se ha desplomado de 55 % en 2019 a 25 % (-30 puntos básicos) actualmente. Pero ello se inscribe en el contexto antiestablecimiento, donde de manera similar la aceptación de fuerzas del orden ha caído de 70 a 42 % (-28), mientras la de medios de comunicación pasó de 65 a 40 % (-25).



En el caso del BR, dicho descenso seguramente está asociado a tener que elevar la tasa repo para atajar una inflación que ha pasado del 1,6 % en 2020 al preocupante 8,5 % anual (con corte a marzo). ¿Acaso la ciudadanía estaría mejor con un BR impávido que contemplara el escalamiento inflacionario que causa mayor pobreza, la cual se elevó del 35 al 42 % de la población por efectos de la pandemia?



La Fed, el Banco Europeo y el BR no han tenido alternativa distinta a elevar sus tasas de interés para contener la inflación, llevándolas pronto al plano real positivo, al tiempo que sus gobiernos afinan programas de gasto social propobre. En este frente, infortunadamente, el gobierno de Duque no estuvo a la altura de lo requerido en 2021, pues su ejecución presupuestal solo llevó el gasto al 23 % del PIB (en vez del 25 % del PIB aprobado para contener pobreza y revitalizar la inversión pública).



La segunda fuente de ingratitud aparece en cabeza de algunos candidatos presidenciales, como Petro, que despotrican de la gestión del BR, olvidando los deberes institucionales del BR. El foco de “lo humano” debería ser evitar mayor pobreza por la vía de contener la inflación, como lo está haciendo el BR (elevando sus tasas), al tiempo que los gobiernos abaratan los costos de insumos en aranceles y transporte. ¿Acaso Petro no ve cómo la pobreza supera el 60 % en Venezuela y Argentina por inflaciones a ritmos de dos dígitos? Hasta el candidato ‘verde’ se ha mareado en este frente, llamando a evitar alzas en las tasas del BR.



Los países que abandonan el esquema de inflación-objetivo terminan con serios problemas inflacionarios, falta de credibilidad en su moneda y con fugas de capital, todo lo cual perturba la inversión, desacelera el crecimiento y dispara el desempleo. ¿Es acaso la fórmula de acabar con la independencia del BR la que prefieren los ingratos ciudadanos frente a una institución que se ha caracterizado por su eficacia, cero corrupción y cumplimiento de sus deberes? Petro es una amenaza al BR.



