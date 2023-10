Elecciones territoriales y gobernabilidad

Se acercan las elecciones de octubre, en la cuales escogeremos alcaldes, gobernadores y concejales. Estas tienen particular relevancia, pues muchos aspiramos a que los votantes realicen un profundo balance sobre cómo la futura acción de dichos gobernantes territoriales puede llegar a ser muy superior al desastre nacional que ha sido este primer año del retórico e ideológico mandato petrista.

Empecemos por reconocer que las bases para realizar dicho balance suelen ser bastante grises. Por ejemplo, ¿quiénes recuerdan su escogencia para Senado o Cámara (marzo 2022)? Y ¿quiénes sus preferencias por alcaldía o concejal (octubre 2019)? La evidencia indica que el grueso de los votantes recordamos bien nuestro voto en elecciones presidenciales; con cierta vaguedad, nuestra preferencia por alcalde; pero son pocos los que recuerdan su escogencia de congresistas y mucho menos la de concejales. Y resulta que el requisito mínimo para “tomarles” cuentas a quienes elegimos es siquiera recordar de quién estamos hablando.

Los teóricos de la “economía política” (la forma en que se aprueban e implementan políticas públicas) afirman que las probabilidades de reelección al Congreso dependen, principalmente, de la calidad de esos balances de gestión que hagan los ciudadanos. Así que cada ciudadano debería, primero, “anotar” por quién votó; segundo, recordar los 3 principios por los cuales escogió ese tiquete electoral (y no otro) y, en tercer lugar, ir realizando un seguimiento a los elegidos para concluir si cumplió suficientemente como para reelegirlos.

Pero, en la práctica, muchos parlamentarios logran evadir tales evaluaciones. En unos casos se apoyan en la falta de seguimiento ciudadano (...pocos recuerdan por quién votaron...) y en otras, engañándolos al postularse con agendas generales de difícil constatación. Bajo este escenario, serán muy pocos los ciudadanos que estarán en capacidad de ejercer “su voto castigo”.

Y aun si contáramos con mayoría de buenos ciudadanos de comportamiento “nórdico”, ejerciendo su corresponsabilidad, nos encontraríamos con que en Colombia se tienen montadas verdaderas empresas electorales que buscan saquear el Estado. Basta con unos 30.000 votos para llegar a ser senador o unos 12.000 para elegirse concejal de Bogotá y desde allí ejercer presión partidista para repartir contratos que pavimenten la vía de la próxima reelección. Y si llegaran a ser descubiertos por organismos de control (evento de baja probabilidad si estos apoyaron la elección del Contralor o Procurador de turno), siempre existe la posibilidad de postular a un familiar cercano y seguir con el ‘carrusel’ de la corruptela electoral.

¿Acaso esto quiere decir que toda causa democrática y de buen comportamiento ciudadano está totalmente perdida? Claro que NO; el antídoto es la información fluida sobre los balances electorales que todos debemos hacer sobre “las agendas incumplidas”. No obstante, realizar dichos balances es tarea dispendiosa, y de allí el importante papel que deben cumplir los centros de pensamiento y gestión. Estos ‘think tanks’ deben estar afinando desde ya su lápiz electoral para guiarnos en los próximos comicios territoriales. Y se trata no simplemente de ir vetando a quienes nos han venido engañando, sino también de darnos luces sobre personas idóneas, con experiencia y ejecutorias que hablen por sí solas sobre su trayectoria pública.

En el caso de candidatos a la alcaldía de Bogotá, se tienen dos nombres punteando en las encuestas y que cumplen con los principios de honestidad y experiencia a favor de una eventual buena gestión. Galán registra casi el 38 % de intención de voto, y Oviedo, un 14 %; ojalá eligiéramos a uno de estos. Pero, cuidado, viene entreverada la estela petrista del exsenador Bolívar con un 18 %. Luego este es el momento de afinar nuestra mejor postura de ciudadano juicioso para elegir buenos gobernantes territoriales.

SERGIO CLAVIJO

