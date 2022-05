Estas elecciones presidenciales constituyen un punto de giro histórico para Colombia. Si eligiéramos un candidato que asegure democracia y libre mercado (ratificando la Constitución de1991), Colombia se catapultaría en términos absolutos y relativos respecto de América Latina.

Ese nuevo gobierno proinstituciones lograría profundizar reformas que nos habían permitido reducir la pobreza de 50 a 35 % en 2000-2019 (antes de la pandemia). Y, además, retomaríamos crecimiento al 4 % anual para poder regresar al esquivo desempleo de un dígito.

Colombia debe mirar con agudeza los desastrosos casos de Argentina, Venezuela, Nicaragua y Cuba, invocados por Petro como modelos en su pasado no muy distante FACEBOOK

TWITTER

La inclinación política centrista de Colombia contrasta positivamente respecto a virajes recientes hacia la izquierda populista en Chile y Perú, al tiempo que Brasil y México llevan décadas en una polarización que nada añade a su potencial socioeconómico. Colombia debe mirar con agudeza los desastrosos casos de Argentina, Venezuela, Nicaragua y Cuba, invocados por Petro como modelos en su pasado no muy distante. Este candidato aún no ha condenado las inhumanas actuaciones de Rusia en Ucrania.



Colombia fue excepción al consolidar la democracia bajo el Frente Nacional (1958-1974), evitando los repetidos golpes militares en toda la región (C. Granés, 2021, ‘Delirio americano’). Pero en las tres últimas décadas enfrentamos amenazas guerrilleras y narcotráfico, que en la pospandemia han escalado, no obstante la implementación de acuerdos recientes de paz.



Tenemos, sin embargo, dos alentadoras noticias para refrendar nuestra impronta democrática en estas elecciones: resultados parlamentarios de marzo con amplia inclinación centrista (donde el radicalismo izquierdista solo asciende al 20 %) y ascenso en las intenciones de voto por un Fico proinstituciones. Empero, subsiste la incertidumbre de un empate técnico en segunda vuelta frente a un Petro que lleva décadas advirtiéndonos que su modelo es la caótica y reprimida Venezuela, hoy bajo un socialismo militar que completa tres décadas.



Ese modelo, bien lo sabemos, consiste en llegar “solo la primera vez” por las urnas. Su práctica ha sido promoción temprana de coroneles para asegurar generales incondicionales, aprovechando congresos susceptibles a manejos presupuestales. Colombianos: lo que está en juego en mayo es preservar la democracia, no simplemente la habitual escogencia del mejor gerente para el país.



Fico tiene ese récord histórico de respeto a la Constitución y, además, probó ser buen gobernante territorial. Petro en cambio es antidemocrático, y sus malas ejecutorias en Bogotá son anticipo del caos nacional que nos espera bajo su eventual mandato.



Quienes creen que la métrica de votación en mayo es nuevamente la de mejor gerencia país están ignorando las implicaciones de geopolítica global derivadas de la invasión de Ucrania a manos de Rusia. Tras la histórica penetración socialista en Cuba seis décadas atrás y sus recientes triunfos en Venezuela y Nicaragua, Colombia se ha convertido en su siguiente objetivo.



Aplicando el principio de ‘voto útil’, ante semejante amenaza a nuestra democracia, invito a votantes a repasar tres criterios básicos entre Fico y Petro: 1) ¿Quién evitaría el llamado a una ‘constituyente’ que nos arrebate la democracia?; 2) ¿Quién aseguraría buena gerencia de Colombia, basados en sus ejecutorias territoriales?; y 3) ¿Quién mostraría probidad de gobernante?



La respuesta al primer interrogante es claramente a favor de Fico, dado el riesgo de “solo llegar primera vez votando” bajo Petro. En la segunda, los hechos hablan por sí solos en exitosas ejecutorias de Fico en Medellín, frente a los desastres ocurridos en Bogotá bajo Petro.



Y el tema de probidad se refiere a la “integridad y confianza” que despierta el gobernante. Los más cercanos a Petro bajo su alcaldía lo describen como “caprichoso, autoritario y arbitrario”. Queridos votantes: no desperdiciemos la oportunidad de consolidar la democracia votando en mayo por Fico.



SERGIO CLAVIJO



(Lea todas las columnas de Sergio Clavijo en EL TIEMPO aquí).