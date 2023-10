Diversificación exportadora fracasada

El país anda celebrando décadas de TLC y de Bancos de Desarrollo, pero sin realizar un ejercicio juicioso sobre cuáles eran sus metas, instrumentos y los requeridos correctivos. En vez de seguir balbuceando ideología obsoleta, el Ejecutivo debería liderar un estudio local (con empresarios) sobre la dimensión de nuestro fracaso exportador.

Le tomó a Colombia 6 años negociar TLC con Estados Unidos y otros 4 llegar a implementarlo. Pero ya se han cumplido 10 años de su puesta en marcha y la de otros 7 TLC con la Unión Europea. ¿Cuáles eran las metas y por qué no se han conseguido?

En el TLC con EE. UU., la meta era llevar el valor exportado a representar 10 % del PIB en 2017, partiendo de un 6 % en 2012. Mientras México logró más que duplicarlo, pasando del 9 % al 21 % de su PIB en solo 5 años, Colombia ha registrado un fatídico descenso al caer del 6 % a solo 3 % del PIB en 2022. Y, más triste aún, al excluir los ‘commodities’, se tiene que las exportaciones “menores” ahora hacen honor a su nombre, pues se han mantenido durante la última década estancadas en solo 1,2 % de nuestro PIB.

Los gobiernos sufren de “ilusión monetaria” pensando que se ha hecho una gran tarea exportadora al elevar las “menores” de US$ 13.000 millones hacia los US$ 18.000 millones en la última década (creciendo al 3 % anual en dólares). Pero resulta que esos valores implican un estancamiento como proporción del PIB.

En el imaginario colectivo se cree que “todo cambió con la apertura comercial”, pero en la práctica continuamos siendo el Nepal de Suramérica, aquel que buscábamos superar 50 años atrás. Poco han hecho los gobiernos por superar los graves problemas estructurales del “costo Colombia”, asociados a la energía, el mercado laboral y el transporte (… donde el 50 % de nuestro PIB todavía se genera a 500 o 1.000 km de nuestros puertos marítimos). Somos una economía enclaustrada.

Con TLC similares a los de Colombia, resulta que Chile y Perú han logrado crecer sus exportaciones agroindustriales a ritmos del 5 % y 7 % anual a nivel global (en dólares). Hoy, ellas bordean US$ 19.000 millones en Chile (6 % del PIB) y las del Perú llegan a US$ 12.000 millones (5 % del PIB). En cambio, las de Colombia han crecido al 1 % anual y tan solo alcanzan los US$ 7.500 millones (2 % del PIB). Mientras ingeniosos empresarios triunfan con distritos de riego en los desiertos de Atacama y exportan aguacates, cerezas y espárragos en grandes volúmenes, en Colombia lo dejamos al libre albedrío y sin superar los US$ 150 millones en aguacate vs. US$ 750 logrados por Perú o los US$ 1.200 millones exportados en cerezas desde Chile (prácticamente la mitad del valor de nuestras exportaciones de café).

¿Y cuáles eran los instrumentos? La reducción de aranceles (de exportación e importación), la dotación de infraestructura, la agilización de trámites aduaneros, disponibilidad de crédito y atracción de la inversión extranjera, en vez de los arbitrarios subsidios. En todos ellos tenemos pobres desempeños, carentes de competitividad internacional. De allí los resultados tan poco óptimos respecto de México, Chile o Perú (… para no compararnos con los éxitos exportadores de Asia industrial).

El propio Bancóldex “tiró la toalla” y desde hace una década abandonó su tarea de banco promotor de exportaciones e importaciones, que fue la base del éxito en Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Aunque se repite con frecuencia que el sector financiero es motor del desarrollo, la verdad es que es una pieza fundamental, pero de acompañamiento. Sin la adecuada explotación de la ventaja comparativa internacional, la diversificación exportadora seguirá siendo un sueño. Y lo desafiante es que dicha ventaja en Colombia no radica ni en el bilingüismo, ni en el capital humano ni en la innovación tecnológica, sino en esos aprovechamientos agroindustriales que ya han triunfado en México, Chile y Perú. Pensar en renegociar TLC es la mayor muestra de despiste comercial por parte del petrismo.

SERGIO CLAVIJO

