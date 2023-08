Clase media y democracia

Una de las métricas más relevantes a la hora de medir cómo avanza la dupla capitalismo y democracia tiene que ver con la consolidación de la clase media. El primer pivote económico lo proveen los dinámicos mercados competitivos, aunque actualmente se requiere buena regulación estatal para contener los sistemas oligopólicos. El segundo pivote proviene del intercambio de ideas y decisiones vía mayorías legislativas.

Así, capitalismo y democracia han permitido ya por dos siglos consolidar sistemas abiertos a mercados e ideas, posibilitando el surgimiento de una clase media que en Estados Unidos y Europa bordea el 50 % de la población. En particular, el “sueño americano” disfruta de un ascensor social bastante fluido, en el que los ricos no son siempre la misma estirpe y la porción en pobreza es de un digito, aun tras la pandemia.

‘The Economist’ (20 de mayo de 2023) concluye que, no obstante su prolongado auge económico, Estados Unidos continúa liderando crecimiento, innovación y productividad. Pero su liderazgo tiene desafíos al haberse estancado la expectativa de vida al nacer (por obesidad y drogadicción), al tiempo que se tiene una sociedad desigual. La forma como se maneje la nueva oleada de inmigrantes y se acoplen a los efectos de la inteligencia artificial determinará la continuidad de su exitoso mercado laboral, el cual hoy disfruta con 3,7 % del desempleo más bajo en medio siglo.

Y ¿cómo le va a Colombia en esta evaluación de capitalismo y democracia? A nivel de América Latina veníamos destacándonos (con Chile y Perú) como exitosos casos al acelerar el crecimiento, combatir la pobreza y generar inclusión social. Las cifras son contundentes y rebaten los humos ideológicos de un supuesto fracaso de la dupla capitalismo-democracia: en Chile, la pobreza había descendido del 36 al 9 % durante los 2000 y el 2019; en Perú, del 59 al 22 %, y en Colombia, del 50 al 38 %. Inclusive, en lo relativo a la elevada concentración del ingreso se habían hecho progresos importantes al descender el Gini de ingresos de 0,53 a 0,46 en Chile y de 0,55 a 0,48 en Colombia (cifra similar a la actual).

¿Cuál es entonces la razón fundamental del rechazo político, observado durante 2018 - 2022, frente a esa exitosa dupla de capitalismo y democracia en su lucha antipobreza en América Latina? El grueso de las respuestas apuntan a problemas relacionados con la “dignidad humana”.

El destacado economista chileno Edwards (2023, The Chile Project) concluye que fue la falta de empatía humana la que hizo que los principios de “dignidad” llevaran a revueltas que hoy impulsan la (fallida) reforma constitucional de Boric. Esto ocurrió no obstante el continuo afinamiento hacia objetivos sociales y el acertado diálogo interpartidista, pasando de Pinochet a Bachelet durante 1973 y 2017. Actualmente, los propios chilenos no saben hacia dónde orientar reformas que realmente mejoren lo que se traía, y de allí el rechazo constitucional del 62 % en septiembre del 2022. Va quedando claro que no se tiene una fórmula diferente a continuar refinando la exitosa dupla capitalismo-democracia que se traía.

En Colombia ha sido esa misma dupla la que permitió que la clase media se elevara del 15 al 25 % de la población durante 2000-2019; y, de hecho, al contabilizar la denominada población vulnerable se tiene que la “clase media ampliada” se elevó del 53 al 68 % durante ese mismo lapso, superando el promedio regional de 67 %. Las cifras más recientes nos señalan que la clase media ampliada, por efectos de la pandemia, había caído a 57 % en 2020, pero gracias a subsidios mejor focalizados se ha elevado hacia 63 % en 2021 (última medición). Seguramente pronto regresará a su patrón histórico del 68 %. Así, al igual que en Chile, el rechazo político a la ortodoxia económica ha tenido que ver más con la “frustración aspiracional” (Clavijo, 2020 Cede-Uniandes) que con el supuesto fracaso de la dupla capitalismo-democracia.

