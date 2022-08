Agenda legislativa de Petro

La investidura de Petro tuvo significativos mensajes de cambio. Unos aplaudieron festejos populares territoriales y otros, nombramientos de esforzados colombianos con aportes importantes (embajadora de Naciones Unidas). De lo que se trata es que tal diversidad aporte soluciones a un gran cúmulo de problemas sociales-fiscales, edificando sobre logros ya importantes que ha conseguido Colombia frente a una América Latina que transita por sus momentos más difíciles (según J. Sachs).

La prioridad se ha puesto (correctamente) en la aprobación de una tributaria que busca allegar 1,7 por ciento del PIB en mayores recaudos. Aunque su enfoque general es acertado en materia de progresividad tributaria, están quedando dudas por resolver. De una parte, ella se ensaña al apretar la tasa efectiva de tributación de grandes firmas, llevándola nuevamente hacia 58 por ciento (por toda fuente, similar al 2017). Por esta vía, la inversión continuaría postrada en 20 por ciento del PIB frente al requerido 35 por ciento.



Además, ello impedirá atraer capitales frescos y la ansiada reindustrialización será una víctima más, al lado del minero-energético, pues el crecimiento potencial seguirá en pobre 3 por ciento anual. Y si se procede a encarecer el costo de mano de obra, reviviendo los nocturnos al triple del ordinario, se afectarán todas las cadenas productivas frente a los TLC que dicen querer corregirse.



De otra parte, incrementar el gasto social en una suma similar al mayor recaudo hará difícil contener, durante 2023-2026, la relación deuda/PIB por debajo de 64 por ciento (aun después de haberla licuado 16 por ciento de inflación de 2021-2022). Entre tanto, el pago de intereses de deuda pública ha escalado de 3 hacia 4 por ciento del PIB, obligando al Gobierno a sacrificar inversión pública productiva.



Aunque el nuevo Gobierno ha dado señales de adelgazamiento burocrático, al eliminar consejerías repetitivas en Palacio, también se habla de crear ministerios (¿paz, juventud y género?). De hacerlo, estarían repitiendo errores de Duque al expandirlos (deportes y ciencia-tecnología). Presidente Petro, por si no le han contado: Colombia pasaría a ser con Chile la más burocrática al llegar a 21 ministerios, como el Brasil de Dilma en 2016. Tampoco terminamos de entender la reforma a la Procuraduría: ¿cuál sería el sentido de trasladar su ensanchada nómina de 4.500 a la Rama, en vez de achicar todo ello?



Tampoco le convence al país productivo la estrategia de compra de tierras a manos estatales para supuestamente reconvertirlas. La historia ha demostrado que esto se logra es a través de la provisión de bienes públicos (carreteras, distritos de riego, acceso crediticio vía garantías) ¿Se imaginan ustedes el lucro cesante y el caos administrativo, amén de la corrupción que se promueve (como en estupefacientes con sus bienes)? Históricamente ha sido la rentabilidad de los negocios lo que mueve la productividad (a lo Adam Smith), no la asignación centralizada de terrenos como en un gosplán.

Y tampoco denota foco ni tino económico pensar que será a través de revivir el fracasado acuerdo-CAN como Colombia resolverá su grave problema de cuenta externa (faltantes de US$ 18.000 millones/año). Con Chile tan solo tenemos en común las economías extractivas y algo de potencial agrícola, que ellos sí han sabido aprovechar, ahora exportando hasta US$ 1.500 millones en cerezas (... mientras nosotros estancados en US$ 200 millones en aguacates).



Y ¿cómo creer entonces que la transformación productiva vendrá de prohibir el ‘fracking’ y congelar la exploración de petróleo y gas? La distinción ideológica entre un “repugnante” petróleo y el “amable” carbón-gas denota un tratamiento maniqueo de los sectores productivos. Por el bien de Colombia, esperamos que pronto la tozuda realidad termine de aclararle al equipo económico sus instrumentos y objetivos para así lograr un verdadero giro económico sin descarrilar la economía.



