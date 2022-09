En febrero de 2020, una noticia de segundo plano en ‘The New York Times’ llamó mi atención: al pie de la fotografía de una bella novia llorando cerca de Central Park figuraban su elegante vestido y un cúmulo de jarrones vacíos, los cuales deberían haber estado rebosantes de flores importadas, seguramente desde Colombia. La noticia explicaba cómo ese era uno de los múltiples eventos cancelados por causa de la expansión de la pandemia de covid que llegaba de Asia y se esparcía rápidamente por Estados Unidos, iniciándose entonces la paralización global del periodo 2020-2021.

Mi primera reacción frente a la fotografía fue pensar en las nimiedades de la vida: una niña rica llorando por la cancelación de su boda, aunque el novio allí estaba, frente a los millones de fallecidos que empezaban a confirmarse, como en 1918, por dicha pandemia.



Sin embargo, al leer la historia con detenimiento fui cambiando mi entendimiento sobre la gran tragedia que ahora nos afectaría a todos, empezando por los involucrados directamente en el evento, pero también cubriendo toda la cadena de valor que estaba detrás del mundo de los servicios. Allí se mencionaba el drama de familias que por millones dependían de la provisión de flores a nivel global, incluyendo economías desarrolladas (especialmente Holanda) y emergentes (como Colombia, Ecuador y buena parte de Centroamérica).



Tras 6,4 millones de fallecidos y 580 millones de contagiados a nivel global, ahora todos entendemos mejor cómo ese mundo de aparentes nimiedades del sector de los servicios en realidad sostiene actividades que representan en Estados Unidos el 76 por ciento Actividad económica y nimiedades de su PIB y el 51 por ciento en Colombia. Gracias a la diversidad de actividades y su absorción de mano de obra poco capacitada (recreación, turismo y ‘call centers’), ese mundo de las ‘nimiedades’ juega un papel vital para generar cadenas de valor que evitan hambrunas y mantiene cierto equilibrio socioeconómico.



En dicho matrimonio (cancelado) quedaron cesantes ‘in situ’ numerosas floristas, maquilladores, peluqueros, cocineros, meseros, guardias, músicos. Y, a distancia, se dejaron de realizar varios vuelos diarios que llegaban a N. Y. para entregar las flores frescas, al tiempo que se postergaban cortes de tallos ante la cancelación de futuros pedidos. Todo ello causaba inmediatamente despidos en toda la cadena de valor del mundo de las (¿insulsas?) flores y bodas. Era el inicio del drama humano que duraría otros 12 meses; los músicos tendrían que reinventarse mediante conciertos virtuales, financiar sus proyectos a través del ‘crowdfunding’ digital y los mariachis serenateros sudaban al mediodía mendigando de barrio en barrio lo del día para pagar la piecita de su familia.



Por cosas de la vida, escuché en repetición callejera un bello chelo tocando obras de Bach y también la melodía de la romanza de Bocelli (‘Con te partirò’). Era un inmigrante venezolano que habíamos invitado un año atrás a nuestro apartamento para que nos deleitara la Navidad con su música. Entonces nos contó que no había logrado el cupo para vincularse a la Filarmónica de Bogotá y que andaba de tumbo en tumbo sobreviviendo con su hijo y señora, solo que ahora por la pandemia lo hacía de calle en calle, a la intemperie.



La moraleja: he aquí la importancia del sector de los servicios para todas las economías, pues es la tabla de salvación de los más necesitados. Ahora que, en 2022, se revitaliza este sector siento alegría al escuchar eventos, ver peluquerías rebosantes, músicos afinando y sabiendo que los vuelos Bogotá-N. Y. van cargados de flores para atender matrimonios. Ojalá que pronto esta ola de recuperación emplee también a nuestro chelista venezolano y logre su realización personal y bienestar familiar. Que viva el mundo de las ‘nimiedades’, de las cuales viven tantas familias; claramente no son sectores de “zánganos”, señor Presidente.



SERGIO CLAVIJO



