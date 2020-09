Calidad de la intervención estatal

En los inicios de este 2020 se ha divulgado una esperanzadora información sobre la mejor calidad de la intervención del Estado colombiano. Esta se refiere tanto al cobro de impuestos progresivos como a mejor focalización del gasto público a favor de los más necesitados.

Se trata de una gran noticia para la era poscovid, pues quiere decir que Colombia no debe abandonar ni su modelo democrático-capitalista ni la institucionalidad que ha venido construyendo para mejorar su recaudo tributario y el gasto propobre. Queda mucho por hacer, pero el país ha venido construyendo una sociedad más inclusiva y con menor pobreza durante los últimos 20 años previos a esta pandemia.



Por ejemplo, el Banco Mundial reportó que, gracias a impuestos directos progresivos y mejor focalización del gasto público, Colombia estaba logrando reducir su Gini-ingresos de 0,55 a 0,45 en 2017 (ver Jairo Núñez y otros, WP-9171, marzo de 2020). Este buen resultado tiene tres explicaciones. Primero, ello se debe a tasas efectivas de tributación que se habían elevado, durante 2012-2017, de niveles irrisorios del 5 % hacia cerca del 25 % para rentas de trabajo de estratos altos. Esto se acentuó hacia tasas efectivas del 30 % con la Ley 2010 del 2019. Segundo, subsidios en educación y salud mejor focalizados para estratos bajos, a pesar del lastre que continúan representando los regresivos gastos de Colpensiones y de regímenes especiales. Y, tercero, mediciones estadísticas más depuradas sobre impacto de la intervención estatal, siguiendo prácticas internacionales.



Estos mejores resultados de eficacia de la intervención estatal de Colombia (bajando el Gini en -0,09) terminan superando el promedio de América Latina (-0,08) y nos equiparan a lo logrado por Chile. Ahora bien, a la región como un todo le falta ahondar estas ganancias. Aún estamos lejos de poder emular los correctivos de -0,22 logrados por Alemania o Francia, que arrojan envidiables Gini de solo 0,29 tras sus intervenciones estatales.



El progreso social de Colombia también se refleja en ganancias en la lucha contra la pobreza absoluta. Se ha estimado que al reducir los niveles de pobreza de Colombia, del 40 hacia el 27 % de la población en las dos últimas décadas, esa intervención estatal explica cerca de 3 puntos de dicha reducción.



Dada esta disponibilidad de datos, internacionalmente avalados por entes multilaterales, sorprende que aquellos que habían demandado el estatuto tributario no hicieran mención de estos progresos redistributivos y de lucha contra la pobreza. Ellos habían decidido echar por el sifón al niño con todo y agua sucia de la bañera, pero, afortunadamente, la Corte Constitucional ripostó con una doble negativa frente a tales pretensiones.



Ahora lo que le corresponde a Colombia es apretar el paso en dichos logros. De una parte, se requiere un mayor recaudo de no menos de 2 % del PIB. Hemos venido proponiendo una sana mezcla de mayor tributación progresiva en cabeza de hogares de clase media-alta y alta, incluyendo extender impopatrimonio al rango $ 1.000-$ 5.000 millones, pero a tasas sensatas en el rango 0,25-1 %.



Pero también es indispensable extender el cobro del 19 % del IVA a cerca del 90 % de los ítems facturados (hoy cubre solo el 45 %). Ahora se tiene la ventaja de que la tecnología digital permitiría eximir de su cobro a personas de estratos bajos, en vez de intentar compensarlo. Y las empresas, para evitar que se tenga que recurrir al pernicioso impopatrimonio que daña la inversión, deben contribuir mermando sus compensaciones de IVA en maquinaria e ICA y transarse por un imporrenta al 33 %.



Para lograr todo esto serán vitales el liderazgo del presidente Duque y el concurso de líderes gremiales que ojalá vayan mucho más allá de sus intereses sectoriales.



SERGIO CLAVIJO