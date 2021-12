Banco de la República: historia moderna

Tuvo magnífica idea JJ. Echavarría, gerente del Banco de la República (BR) durante 2016-2020, al encomendar la historia moderna (1991-2020) de nuestro banco central. Con ello se anticipa la celebración, en 2023, de un siglo de cruciales aportes al país por parte del BR. Esa tarea se le encomendó a la destacada periodista Gloria Valencia, quien tras tres años nos acaba de revelar “grandes episodios en 30 años de historia”.

La novedad consistió en tener ella acceso a Actas de Junta Directiva, las cuales habían carecido de divulgación durante buena parte de ese periodo. Esto debido al esquema secretivo en que operaban los bancos centrales a nivel mundial, lo cual se ha venido corrigiendo en las últimas dos décadas. Pero Gloria tuvo la magnífica idea de no quedarse en exégesis de Actas y procedió a entrevistar 50 protagonistas, incluyendo minhaciendas y dirigentes gremiales. El producto ha sido obra amena e importante en lecciones sobre cómo han de construirse instituciones sólidas, gracias a la confluencia del sólido trabajo enriquecido con diversas ópticas y donde las Actas fueron último bastión sobre lo ocurrido.



La lección más destacable ha sido la buena reputación del BR edificada sobre un grueso de acertadas decisiones, en medio de alta incertidumbre global y elevada complejidad técnica. Esto a pesar de carecer de respaldo electoral directo, lo cual, en últimas, habla bien de la tarea realizada en la escogencia de sus miembros por parte del Ejecutivo y sin requerirse ratificaciones del Congreso.



En comparación con los cuerpos colegiados del sector justicia, en el BR no ha habido un solo caso de corrupción en 30 años de modernidad. En el único episodio sobre comportamiento individual, la gente terminó preguntándose si, como el joven Clinton, “había o no inhalado”. Pero recientemente Duque se equivocó en el nombramiento de codirectores sin experiencia requerida, empañando un sólido historial.



En el lanzamiento del libro, panelistas representando a la Junta interina coincidieron en que el BR requirió gran esfuerzo anteponiendo objetivos antinflación frente a egos y ópticas partidistas (liberales, conservadores, trotskistas y M-19; allí representados). Otro elemento exitoso fue operar fuera de “torre de marfil” a través de consejos-gremiales regionales y utilizando la amplia red cultural del BR para prestar servicios de educación no formal en complejas tareas de los bancos centrales.



De 52 episodios, destacaron los panelistas los particularmente difíciles relacionados con crisis hipotecaria-cambiaria (1998-2000) y la drástica apreciación cambiaria (2003-2006). En dicha crisis incidieron políticas monetarias fiscales sobreexpansionistas (1993-1997) y el error de vincular corrección monetaria a movimientos en tasas de interés (1995-1999). Para colmo, algunos insistieron en defender el régimen cambiario administrado en medio de iliquidez internacional, ocurriendo todo lo allí relatado.



Afortunadamente, la institucionalidad del BR permitió superar semejante crisis con rápido y exitoso tránsito hacia flotación cambiaria, gracias a la “llanta de repuesto” del FMI. En vez de la hiperinflación imaginada por la minoría, se logró aprovechar la “desinflación fortuita” de 1999-2000 para romper la inercia inflacionaria, y así la inflación cayó de dos dígitos hacia 6 % en promedio anual durante última década. El ‘impromptus’ antirrevaluación de Uribe contó afortunadamente con el “detente” del sector privado.



Tal como lo relata Gloria, se han ido creando consensos institucionales del BR al superarse rápidamente el “ciclo político” de los recién nombrados. Hoy la “inflación objetivo” opera como seguro antipobreza; de allí la importancia de preservar independencia del BR ante vientos electorales populistas del petrismo chavista que nos llevaría a hiperinflación tipo Venezuela.



SERGIO CLAVIJO



(Lea todas las columnas de Sergio Clavijo en EL TIEMPO aquí).