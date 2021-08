Austeridad y eficacia fiscal

El país asistió en semanas recientes a un bochornoso evento: Duque se empecinó en posesionar a Tito Crissien como minciencia, a pesar de que la comunidad académica había expresado serias reservas sobre sus cualidades para el cargo. Esto debido no solo a comprometedoras acusaciones de plagio, sino a su baja experiencia y capacidad de liderazgo requerida para ello. Esto es infortunado y ratifica que ha podido más el afán burocrático que la búsqueda de eficiencia estatal.

En efecto, de tiempo atrás se tiene la errada idea de crear nuevos ministerios en Colombia como mecanismo para supuestamente mejorar la gestión estatal. Recordemos que bajo Duque (¿hablando de austeridad?) se han creado el Minciencia (Ley 1951 de 2019) y el Mindeporte (Ley 1967 de 2019); difícil probar que esa nueva burocracia pueda ser más eficaz que los antiguos Colciencias y Coldeportes. Y continúan las presiones políticas para ahora proceder a convertir la Consejería de Equidad en Ministerio de la Mujer.



Mientras tanto, el minhacienda nos dice que uno de sus pilares de estabilidad fiscal provendrá del recorte burocrático. Pero esa ha sido la falsa promesa de varios gobiernos que nos habían dicho que viajando en clase económica (con los pies recogidos) se arreglaba parte del problema fiscal.



Pues resulta que los gastos operativos estatales son 12 % del presupuesto (equivalentes a 3 % del PIB) y sus salarios han estado indexados a reajustes que promedian 3 % real anual. Luego aun si la masa salarial solo se ajustara por inflación (como se discute en el Congreso), los ahorros presupuestales tan solo serían de 0,1 % del PIB, dado que el otro 88 % del presupuesto tiene fuerzas inerciales que históricamente lo hacen crecer al 4 % real.



El grave problema es que la expansión burocrática no solo tiene que ver con las adiciones ministeriales, sino con la expansión de organismos de control que tan poco aportan a la eficacia estatal. La Contraloría ya había logrado su cuota en 2018, y esa burocracia debe ir por los 6.500 respecto de los 4.200 de una década atrás, mientras que la reforma de la Procuraduría recién acaba de conquistar otro hito burocrático que habrá de llevarlos a 5.000, frente a 3.300 del año 2000.



América Latina se caracteriza por una burocracia que causa tramitomanía (la llamada ‘inflación legislativa’). Ella invita a ensanchar la corrupción que dicen querer combatir. En Brasil, durante 2005-2015, se crearon 5 ministerios, llegando a 21, incluyendo turismo, ciudades y (¿por qué no?) el ministerio... de los ministerios. Temer (2016-2018) no pudo resistir la tentación de crear también el Ministerio de la Mujer. Bolsonaro (2019-2021) ha logrado suprimir nueve y fusionar varios de ellos, pero aun así totalizan 16, y 22 entidades tienen rango equivalente. Y, obviamente, dicha burocracia ‘in extremis’ nunca ha logrado ni acelerar el crecimiento (cayendo del 3,1 al 0,7 % anual) ni ganar en eficacia Estatal.



Colombia también ha caído presa de esa esquizofrenia burocrática que dice querer combatir la corrupción ensanchando el Estado. Durante 1995-2019 se han creado 5 ministerios y totalizamos 18, superando a Brasil. Y si incluimos entidades con rango cuasiministerial, llegamos a 25 (más que allá). Entre tanto, el crecimiento del país continúa en barrena, cayendo del histórico 4 al 2,4 % anual durante 2015-2019, al tiempo que la inversión pública productiva se retraía del 2,2 al 1,4 % del PIB.



En síntesis, un buen ejemplo sobre cómo ganar eficacia, sin crear burocracia, lo provee National Science Foundation, entidad focalizada en multiplicar fondos de investigación público-privados. Esta se coordina con el Mineducación de Estados Unidos y, según Anne Krueger (2021), debería proveer el doble pivote de conocimiento y práctica vocacional para apoyar su relanzamiento industrial.



SERGIO CLAVIJO