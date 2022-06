Academia y praxis

Tras 74 años de historia de Uniandes, ha llegado una mujer a la rectoría. Nuestras felicitaciones a Raquel Bernal, quien ha hecho una brillante carrera como docente, decana y vicerrectora académica, tras la renuncia (no esperada de mi parte) de Alejandro Gaviria. Curiosamente, en la elección de Gaviria jugó a su favor la idea de que el cargo no se usaría de trampolín político, riesgo endilgado a otros candidatos. Pero Gaviria solo estuvo en el cargo dos años, antes de postularse políticamente.

Ojalá Bernal tenga más clara su futura trayectoria académica y con ello logre la perdurabilidad de su legado. Ella anunció un objetivo de gran relevancia para el país: que Uniandes profundice sus servicios hacia una mejor transformación. Esta aspiración de mayor praxis la han venido practicando con éxito otras universidades de tiempo atrás, como Eafit, de Medellín.



Uniandes tiene dos grandes desafíos en implementación de tal objetivo. Uno se refiere a la compleja situación financiera que enfrentan universidades privadas en la pospandemia por la caída de los matriculados. En particular, Uniandes traía problemas ‘elasticidad-precio’ a casi $ 20 millones/semestre; aunque es válido argumentar que la alta calidad radica en profesores con Ph. D., con una competitiva remuneración y un campus con buena dotación física.



Hacia el futuro deberá lograrse un mejor equilibrio entre cargas financieras resultantes de dotación física y su relación calidad Ph. D./estudiantes matriculados en pre y posgrados. La rectora entiende bien de pénsum académico, sostenibilidad de finanzas y el pivote que representa la praxis que ella propone profundizar.



El segundo reto de praxis consiste en acercar conocimiento académico a su relevancia empresarial y Estatal. Uniandes cuenta con centros de estudios que históricamente fueron puente para alcanzar la praxis, destacándose áreas jurídicas, antropológicas, ingeniería, administración y economía. Lograr mantener un alto nivel académico de punta y, en paralelo, resultarle útil al país es el reto de las mejores universidades a nivel global. En Estados Unidos suelen ser exitosas las ‘top ten’ precisamente en esta praxis, resultando en un gana gana para sectores académicos, empresariales y Estatales. Esos centros de investigación logran ensanchar los ingresos para la universidad, nutrirse de problemas prácticos y aterrizar a talentos obnubilados por el ‘paper’ que busca el ‘journal’ que les permita habitar su urna de cristal.



Se escucha que un acercamiento hacia lo práctico podría empañar el desarrollo científico, pues los Ph. D. están en el dilema ‘publicar o perecer’, su pasaporte hacia ser profesores de planta. Escalafones de certificación internacional suelen priorizar publicaciones científicas y poco puntaje dan “por relevancia-país”. Con frecuencia, “relevancia-país” es un simple gancho que muestra novedad temática, pero sin un genuino interés en aportar soluciones y aún menos en su aplicabilidad. Se piensa que esas son tareas exclusivas de ministerios y multilaterales. Estas son prioritarias para esos organismos, pero no excluye para nada la búsqueda de relevancia-país desde la óptica académica, como bien lo enfatiza la rectora Bernal.



Los locales tenemos “ventaja relativa” a la hora de buscar soluciones técnicas a la problemática que nos rodea. Y el día a día nos proporciona la persistencia que seguramente desde afuera es simple curiosidad intelectual. Así, la unión de estas fuerzas globales requiere un liderazgo que canalice dicha praxis-país.



Uniandes hizo su historia (1960-1990) en economía e ingeniería con sabor pragmático, logrando bastiones de mentes solucionando problemas locales. Y, oh sorpresa, las lecciones académicas resultaron también de utilidad en otras latitudes (¿’remember’ Currie, Hirschman, Calvo y Ayala?). Esa temprana preocupación de centros de investigación por temas laborales, pobreza y descentralización dio frutos en todas las áreas de la praxis. Éxitos, rectora Bernal, en sus objetivos.



SERGIO CLAVIJO



