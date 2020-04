Trabajo conjunto para abordar la crisis

En Bogotá, en Cali, en Medellín, y en otras ciudades del país, un número importante de población vulnerable ha salido a las calles a pedir urgente atención a sus necesidades para sobrevivir. El aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, desde el miércoles 25 de marzo, para contener en el país la propagación de la pandemia del coronavirus ha llevado a que cientos de colombianos y también venezolanos se hayan quedado sin el sustento diario. En el caso de la población migrante, según cifras de Migración Colombia, a 31 de diciembre de 2019, un total de 1’771.237 de ciudadanos venezolanos se encontraban en el país, de los cuales 1’017.152 estaban irregularmente, lo que hace más compleja su situación frente a la emergencia sanitaria que se vive en más de 190 países en el mundo.



¿Qué hacer con la población migrante que se encuentra en nuestro país durante la pandemia de covid-19? Hoy más que nunca retoma su importancia el Pacto Mundial para la Migración segura, ordenada y regular, suscrito en Marrakech en diciembre de 2018 por 164 países, incluido Colombia, sobre todo en el acápite “J” del objetivo siete (7) para abordar y reducir la vulnerabilidad de la migración y que señala: “La necesidad de aplicar medidas específicas para que los migrantes atrapados en situaciones de crisis en los países de tránsito y de destino tengan acceso a la protección consular y a la asistencia humanitaria, incluso facilitando la cooperación transfronteriza y una mayor cooperación internacional y teniendo en cuenta a las poblaciones migrantes en la actividad de preparación para situaciones de crisis, respuestas de emergencia, y acción posterior a la crisis”.



Debemos trabajar para cumplir en el país con este compromiso. Primero, entendiendo que la población venezolana migrante, tanto los que tienen los Permisos Especiales de Permanencia (PEP), así como los que se encuentran en condición de irregularidad, se concentra en edades entre los 18 a 29 años, mayoritariamente, seguidos por edades entre 30 a 39 años y 40 a 49 años. Es decir, son poblaciones jóvenes, económicamente activas, con grandes necesidades que –con el aislamiento preventivo obligatorio– han quedado atrapados sin poder producir el diario, lo que comienza a generar una mayor presión en las diferentes ciudades del país. Según el Dane, cerca de 150.000 venezolanos se encuentran sin trabajo, lo que situó la tasa de desempleo de la población venezolana en Colombia en 14,4 %. Esta situación se volverá insostenible en las próximas semanas, por lo que es necesario ser atendida rápidamente y con una visión humanitaria y solidaria por las autoridades.



Las declaraciones de Felipe Muñoz, Gerente de Frontera de la Presidencia de la República, son precisas cuando señala, en la última edición de la revista Semana: “La covid 19 no tiene nacionalidad y todos debemos trabajar juntos para abordar la crisis. Hay que atender las necesidades de los colombianos y venezolanos más vulnerables (…).” Por esa razón, se destaca el paquete de medidas sanitarias, sociales y económicas que ha venido adoptando el Gobierno Nacional para impactar de manera general a las comunidades más vulnerables sin distingo de nacionalidad. Acciones como establecer mecanismos como con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para manejar información de carácter epidemiológico con Venezuela, que permita identificar los riesgos para atender de la mejor manera la emergencia, son un paso definitivo. Hay que acompañar ese liderazgo del Gobierno Nacional, buscando el apoyo de la cooperación internacional para complementar los limitados recursos del Presupuesto General de la Nación, para establecer programas específicos de atención. Los gobiernos territoriales son esenciales y, por eso, los mandatarios deben trabajar armónicamente con el Gobierno Nacional y no pretender trasladar las responsabilidades cuando este es un compromiso de Estado.



No reconocer esa realidad en las ciudades puede llevar a que se generen mayores riesgos porque en esa población migrante hay cientos de niños, niñas, mujeres gestantes y hombres cabeza de hogar, que al no contar con el sustento de sus familias van a presionar aún más a las autoridades locales. La OIM y Acnur han venido conscientizando a los gobiernos sobre la necesidad de que la población migrante sea considerada en los planes de emergencia, es decir, atender a los más vulnerables sin distingo de nacionalidad. El trabajo también se debe hacer, de manera articulada, con las asociaciones de ciudadanos venezolanos radicados en el país, que pueden ser unos buenos canalizadores de las demandas, especialmente los migrantes en condición de irregularidad para identificar su sitio de ubicación, sus necesidades.



Un buen ejemplo es lo que ha venido haciendo Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de Soacha, en Cundinamarca, que ha reconocido las debilidades de su municipio y que con un trabajo coordinado con el Gobierno Nacional ha diseñado planes y programas para intentar solucionar la situación no solo de los 30.000 venezolanos sino también de los 56.000 desplazados que han llegado a su municipio. Pero muchas veces la realidad nos desborda. Vale la pena, entonces, seguir este ejemplo, así como el de los mandatarios de Medellín y Barranquilla, entre otros, que de manera responsable y sin distingos adoptan medidas generales para minimizar los riesgos de los habitantes de su ciudad. Un debido control sanitario de la población migrante para la definición de acciones específicas de atención médica que evite la propagación del coronavirus es una prioridad. No hacerlo puede llevar a una crisis humanitaria que todos debemos prevenir.



Las recomendaciones en el marco de la Gobernanza de las Migraciones reconoce como uno de los principales principios la consolidación de alianzas estratégicas que

permitan articular esfuerzos buscando un mayor impacto en la gestión migratoria; todos debemos unirnos y hacer un frente común que minimice el impacto ocasionado por el coronavirus tanto para los colombianos como para la población migrante que hace presencia en nuestro territorio.



La población migrante, en el mediano y largo plazo, por su capacidad innovadora y emprendimiento, es motor de desarrollo económico, enriquecimiento social y cultural en nuestros territorios, hecho que genera riqueza para el país. Los actuales mandatarios y líderes locales deben ser cuidadosos en sus pronunciamientos públicos y así evitar brotes xenofóbicos, siendo consecuentes con los mensajes de igualdad y solidaridad.



Sergio Bueno Aguirre

Director del Instituto de Estudios Migratorios y Paz