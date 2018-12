Ahora se requiere una ley migratoria

Colombia cuenta desde hace menos de dos semanas con el documento de política económica y social Conpes 3950: ‘Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela’, que se constituye en el primer instrumento de política pública, cuyo objetivo es el de orientar y fortalecer las capacidades de respuesta de los gobiernos nacional y territorial a las crecientes demandas de la población migrante que llega desde el país vecino.

Este Conpes refleja en su diagnóstico un claro conocimiento de las diferentes realidades que trae consigo este desplazamiento poblacional, que es esencial para la definición de acciones concretas que permitan responder con la rapidez y la eficiencia que requiere la atención de miles de familias y ciudadanos, con especial énfasis en aquellos grupos poblacionales que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y a los cuales el Estado colombiano debe brindarles las mayores garantías de protección y asistencia humanitaria, ya sea por razones de hermandad o reciprocidad, pero también porque es una obligación con el mundo entero, la cual se desprende de las convenciones internacionales que ha suscrito nuestro país en diferentes tópicos en la búsqueda de darles las mayores garantías a nuestros connacionales que emigran por diferentes motivos y encuentran como opción de vida radicarse en el exterior.



Pensar que el documento Conpes 3950 es la fórmula que solucionará todo no es real. Este camino no es suficiente si desde los diferentes sectores del país no se reconoce que la responsabilidad es de todos y que se debe procurar otro tipo de iniciativas en la búsqueda de acompañar los esfuerzos que se adoptan desde la nación y, especialmente, en propuestas concretas que incentiven la inclusión social y al mismo tiempo se conviertan en la mejor vitrina para desarrollar pedagogía y concientización sobre el aporte que trae consigo la migración. Seguramente así estaremos poniéndoles una agenda distinta a los medios de comunicación, que en su tarea de registrar el acontecer diario, el protagonista termina siendo lo negativo y criminal.

Ahora, el siguiente paso debe ser la presentación de una ley migratoria en la que la sociedad entera diga qué quiere de las migraciones en nuestro país. En los últimos ochenta años, los desarrollos normativos en materia migratoria han sido vía decreto, respondiendo a visiones y necesidades coyunturales de carácter administrativo, especialmente por la tradición histórica de nuestro país en materia de emigración. Un buen ejemplo en Colombia sobre el propósito que debe inspirar una ley en esta materia hace referencia a la Ley 114 de 1922, sobre inmigraciones y colonias agrícolas, a través de la cual se fomentaba la llegada de individuos y familias para laborar la tierra en el territorio nacional, establecer nuevas industrias, introducir y enseñar ciencias y artes, y en general que fueran elementos de civilización y progreso. Dicha ley incluía facilidades para establecer en terrenos baldíos zonas de colonización con vocación agrícola.



Para Rodrigo Sandoval, exdirector de Migración de Chile, una ley migratoria no es equivalente a una política migratoria, que es específica y concreta. De manera figurativa describe la ley como una gran autopista en la que confluyen distintos carriles, siendo estos las políticas públicas, con distintas velocidades en su implementación y diferencias substanciales, pero complementarias en tiempos y en el territorio. La ley, señala, debe entregar capacidades, atribuciones y responsabilidades dentro de la estructura del Estado, con una mirada multidimensional en el mediano y largo plazo, mientras que la política plantea distintos esquemas de trabajo según las zonas y los fenómenos circunstanciales que se puedan generar.



Bajo este marco, la ley debe ser el resultado de la construcción colectiva de una visión de país sobre cómo gestionar la migración en los próximos años y el papel que le queremos designar camino a la Colombia del futuro. En este propósito sería procedente que el Gobierno Nacional convocara un consejo nacional de migración intersectorial en el que se encuentren las diferentes miradas de cómo abordar y sacar lo mejor de la migración.



Una nota al margen: es urgente que la Cancillería entre a revisar los requisitos que históricamente ha puesto para la solicitud de visa colombiana a los ciudadanos venezolanos, que sea congruente con los esfuerzos de regularización que se vienen haciendo a través de los permisos especiales de permanencia, para que al finalizar el término otorgado puedan acceder a una visa que reconozca su permanencia definitiva en Colombia.



* Director del Instituto de Estudios Migratorios y Paz



E-mail: sergio.bueno@migracionypaz.org