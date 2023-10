Una urbanista y activista ambiental que conoce Bogotá

Un rasgo característico de la izquierda colombiana es la escasa formación de sus cuadros, atributo acentuado por el actual gobierno.



Como he dicho en anteriores ocasiones, las listas cerradas, lejos de incentivar la democratización de los partidos, la limita. Para quienes hemos militado en la izquierda, la idea del “bolígrafo” no es un mito, es real, y esto lleva a la falta de autonomía de los candidatos del Pacto Histórico (PH). Más que formar cuadros, están formando políticos fieles a Petro. Prueba de ello es la falta de candidatos del PH en las próximas elecciones que puedan continuar con el proyecto de cambio más allá de Petro y de su círculo cercano.

Por esto, no votaría por Gustavo Bolívar en Bogotá ni por la lista cerrada al Concejo del PH. Bolívar renunció a su curul en el Senado después de darse cuenta de que no había una figura lo suficientemente fuerte en el PH para disputarle la Alcaldía de Bogotá a Carlos Fernando Galán –quien perdió en las pasadas elecciones por tan solo 86.000 votos–, pero sobre todo porque no había un candidato tan cercano a Petro como él. Además, renunció a su curul aduciendo razones económicas, lo cual es falso. Bolívar no se hubiera embarcado en una nueva campaña electoral si realmente hubiera tenido problemas financieros.

Adicionalmente, como lo expliqué en una anterior columna, me negaría rotundamente a votar por una lista al Concejo en la que esté la hija de Jaime Dussán, actual presidente de Colpensiones: una mujer a quien nadie conocía en el Polo hasta que llegó el momento de decidir el orden de la lista cerrada.

No estaré en Colombia el próximo 29 de octubre, pero si estuviera en Bogotá, no votaría por ninguno de los candidatos a la Alcaldía, pero sí votaría por Liliana Castañeda al Concejo.

Liliana Castañeda, Jennifer Pedraza y otras mujeres de la tendencia Primero la Gente tienen la ventaja de que fueron elegidas y van a ser elegidas por medio de una lista abierta, lo cual les permite tener posicionas críticas dentro su partido en temas como, por ejemplo, la violencia de género. Recientemente, ellas le exigieron a su partido que suspendiera la candidatura a edil de Vladimir Cáceres, candidato a la JAL de Puente Aranda, quien tiene varias denuncias por violencia de género, esto como medida preventiva de protección a otras mujeres y de reparación a las víctimas. Eso fue lo que le pedimos a Petro hace 4 años con el entonces candidato Hollman Morris, y ¿qué fue lo que pasó? Que a Petro no le gustó y, desde ese entonces, las feministas que nos opusimos a esa candidatura hemos sido víctimas de violencia política de género. Por esto es muy difícil creer que la lucha contra la violencia de género de una mujer elegida por una lista cerrada del PH trascienda la retórica. Un ejemplo concreto es el caso de Wendy Calderón, militante de Colombia Humana y lideresa política de Fontibón, quien, infelizmente, se quitó la vida en agosto de 2021. Personas como María José Pizarro y David Racero le dieron la espalda cuando ella hizo las denuncias. En estas elecciones, Edwin Marulanda, a quien Wendy denunció por violencia política, es, nuevamente, candidato a la JAL de Fontibón. ¿Y qué dicen las mujeres del PH? Nada.

Además de las ventajas de la lista abierta para la formación de cuadros, Liliana Castañeda tiene un programa que, considero, refleja su conocimiento sobre Bogotá, el cual abarca temas tan importantes como la movilidad; la defensa de los humedales; campañas contra el acoso en transporte y colegios; políticas de empleo que prioricen mujeres y jóvenes, y una propuesta de política pública de arrendamiento solidario. Por esto invito a votar por Liliana, candidata por el partido Dignidad y Compromiso, número 2 en el tarjetón.

