Una jornada particular en Cali

Hace unos días tuve la fortuna de viajar a Cali durante el Festival Petronio Álvarez, festival de música del Pacífico que todo colombiano y colombiana deberían conocer. Fui a presentar mi libro en Oromo Café Librería, una librería muy acogedora situada en el barrio Capri, en el sur de Cali.



Un día antes de la presentación en Oromo tuve un encuentro con un grupo de 20 empresarios y empresarias de Cali, con quienes me reuní para hablar sobre mi libro, Colombia: una herida que no cierra, y sobre la actualidad política nacional.

Me impactó mucho que, al llegar a la reunión, muchos de los asistentes llegaran con mi libro ya leído y subrayado. Esto es algo que no ha pasado con casi nadie de la izquierda; muy pocos me han escrito diciendo que han leído mi libro, ya sea para conversar sobre él o para criticarlo. Y no es que estén obligados a leerlo, pero es que allí hay unas críticas sobre las cuales, muy cómodamente, guardan silencio. Me impactó que, en ese sentido, la izquierda sea tan sectaria.

Además del interés sobre mi historia personal, el grupo de asistentes estaba interesado en mis impresiones sobre la política de Paz Total. Consideran que no hay un norte claro y no ven con buenos ojos la improvisación del Gobierno en esa materia. La consigna de que hay que dialogar con todos los actores armados, aun sabiendo que eso es contraproducente –pues el diálogo simultáneo con algunos grupos podría entorpecer el diálogo con otros–, nos ha introducido en una suerte de círculo vicioso.

A nivel histórico me llamó la atención que la mayoría considerara el proceso de paz durante el gobierno de Andrés Pastrana como un punto de inflexión. Un partidor de aguas en el sentido de que se ha constituido en el factor explicativo del ascenso de Álvaro Uribe, gran fenómeno político y electoral de principios de este siglo. Como si las acciones de la guerrilla acabaran justificando la “mano dura” del establecimiento. Considero que habría que revisitar ese período de nuestra historia. Ya no estoy tan segura de que haya sido un proceso de paz, sino una tregua, una tregua aprovechada por ambos actores. ¿Se podría llamar “proceso de paz” un proceso en el cual ambas fuerzas armadas se preparan para derrotarse mutuamente? El Gobierno, en ese entonces, se preparaba para una victoria militar. Me parece una lectura tendenciosa la que interpreta el fenómeno Uribe como una simple respuesta defensiva a las acciones de la insurgencia, y no como la puesta en marcha de una propuesta política contrainsurgente en todo el sentido de la palabra. Considerarlo de esta manera implicaría que sí hubo una política estatal contrainsurgente y, en el marco de esa política, los ‘falsos positivos’ eran tan solo una de sus múltiples aristas.

Me pareció muy valiosa la disposición al diálogo de estos empresarios, muy lejos de la actitud sectaria de cierta izquierda que ha querido demonizar a todo el empresariado, considerándolos a todos “fachos”, así como del sectarismo de la extrema derecha que ha estigmatizado todo pensamiento crítico.

Pienso que el miedo de este gobierno a la crítica, aun a las más justas y fundamentadas, le está haciendo un daño enorme y está minando su credibilidad. ¿Cómo pretende liderar la construcción de un Acuerdo Nacional si no acepta la crítica? Construir un Acuerdo Nacional debería pasar por hablar entre diferentes, con quienes, sin embargo, se comparten unos mínimos éticos.

Agradezco mi experiencia de vida, la cual me permitió convivir con las clases populares –a quienes infelizmente algunos sectores siguen considerando lo más despreciable de nuestra sociedad–, y conocer a la élite de este país. No será posible un Acuerdo Nacional sin capacidad de escucha ni empatía.

SARA TUFANO

