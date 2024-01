Un presidente que no escucha

Presidente Gustavo Petro: el 22 de enero de 2019, después de más de 20 años de matrimonio, Patricia Casas interpuso una denuncia por violencia intrafamiliar contra Hollman Morris y dio a conocer las razones de su denuncia en una entrevista en La W Radio. Así Casas haya celebrado la llegada de Morris a RTVC años después, esa denuncia marcó un punto de inflexión.



En esa entrevista, Casas afirmó: “No es coherente que él esté marchando de primeras cuando hay una violación contra las mujeres y se vaya a la marcha de las mujeres públicamente en la plaza de Bolívar cuando me ha sometido emocional y económicamente. No es coherente”.

En otra entrevista, en marzo de 2019, esta vez en Publimetro con la feminista y periodista Mar Candela, Casas dio a entender que también había sido víctima de violencia física; que el delito de violencia intrafamiliar abarcaba muchas violencias, y que agradecía haber sido la inspiración para posteriores denuncias. En efecto, días después de la denuncia de Casas, otras dos mujeres víctimas de Morris salieron a denunciar motivadas por la valentía de Casas.

Por esto, la denuncia de Casas constituyó un quiebre. Un “quiebre” tal como lo describe la escritora feminista Sara Ahmed en su libro ¡Denuncia! El activismo de la queja frente a la violencia institucional. Allí, ella afirma: “Con frecuencia una denuncia se entiende como el quiebre de un vínculo, como la ruptura de lazos, de conexiones, con una universidad, un departamento, un proyecto o un colega”.

Quizás el "quiebre" más importante haya sido el que sentimos muchas feministas con el proyecto político que usted dice representar.

“Quiebre” porque después de que una persona denuncia, lo más probable es que le sigan otras denuncias. Por esto, a pesar de que una denuncia puede parecer una acción individual, en el fondo es una acción eminentemente colectiva: es gracias a las voces de muchas mujeres que denunciaron antes como se expande el camino por el que transitarán las que llegarán después. Además, con su denuncia, Casas posicionó en el debate público la importancia de denunciar esos tipos de violencia considerados secundarios, como la violencia psicológica y emocional.

Pero quizás el “quiebre” más importante haya sido el que sentimos muchas feministas con el proyecto político que usted dice representar. Personas que apenas ahora se unen al debate no entienden que esta lucha no se dio en el vacío, y sí en un espacio bien concreto: en la Colombia Humana y, posteriormente, en el Pacto Histórico. Lo que hemos buscado en estos últimos cinco años ha sido transformar los espacios políticos de la izquierda y las formas de hacer política. Ha sido una lucha por democratizar esos espacios y hacerlos más seguros. Que la “política del amor” no se quede en un eslogan de campaña.

La respuesta de Morris siempre ha sido la de negar todo y acosar judicialmente a sus víctimas, esto siempre con su anuencia. Usted ha sido quien ha permitido que todo esto se convierta en una avalancha imparable y que otras mujeres sean violentadas, incluidas las que hemos acompañado a las víctimas.

El 23 de julio de 2021 le envié un e-mail a Morris, con copia a usted, con la respuesta a la solicitud de retractación que Morris me había enviado dos días antes por haberle dicho “abusador” en Twitter. Mi respuesta fue negativa y, en ella, exponía los hechos en los que fundamentaba mi opinión, hechos que usted conoce. ¿Por qué sigue encubriendo tercamente a su amigo?

Fue así como algo se quebró, dejamos de creer totalmente en usted y nos convertimos en un “oído feminista”: otras mujeres empezaron a confiarnos sus historias. Es un movimiento que nadie puede detener, nada tiene que ver con “montajes uribistas”. No somos enemigas; somos feministas y seguimos siendo orgullosamente de izquierda.

Por esto le pido, presidente Gustavo Petro: por favor, deje de burlarse de las mujeres que votamos por usted.

SARA TUFANO

