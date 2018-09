Mujeres contra Bolsonaro

El 6 de septiembre, Jair Bolsonaro, el candidato de la extrema derecha brasileña, fue acuchillado en un acto de campaña en Minas Gerais. Este hecho marcó un nuevo rumbo en la campaña presidencial en Brasil: al contrario de lo que muchos esperaban, el ataque no le dio un impulso a la candidatura de Bolsonaro, quien hasta ahora ha liderado las encuestas, sino que la empantanó. El hecho de estar hospitalizado lo alejó de los debates televisivos, importantes en esta recta final.

Mientras tanto, su adversario, el candidato de izquierda y exalcalde de la ciudad de São Paulo, Fernando Haddad, no ha parado de subir en las encuestas. Desde que el Tribunal Superior Electoral vetara la candidatura del expresidente Lula —preso en una cárcel de Curitiba desde abril—, y fuera reemplazado por Haddad, su intención de voto no ha hecho sino aumentar. La estrategia de Lula de esperar hasta el último día de plazo para nombrar a su reemplazo dio resultado y permitió que casi todo su caudal electoral fuera transferido a Haddad: de un 9 por ciento ha pasado a un 16 por ciento en tan solo diez días. Además, a partir del martes pasado se quebró el empate técnico entre Haddad y Bolsonaro en segunda vuelta, por primera vez Haddad sobrepasó a Bolsonaro en intención de voto. Por esto, muchos analistas creen que, el próximo 7 de octubre, estos serán los candidatos que pasarán a la segunda vuelta presidencial.



No faltan las voces que, como en las recientes elecciones en Colombia, afirman que Bolsonaro y Haddad son igual de peligrosos para la democracia brasileña, que ambos harían gobiernos radicales y antidemocráticos o que por culpa de Lula los brasileños se ven obligados a optar por el fascismo. Pero no son lo mismo.

A pesar de haberlo propiciado, la clase política que promovió la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff no esperaba este escenario. Es más, para el establecimiento brasileño es el peor escenario posible. Su estrategia era sacar a Lula del juego político por ser el único candidato que podía ganar en primera vuelta; sin embargo, eso no lo debilitó, al contrario, lo fortaleció y permitió darle un gran impulso a la campaña de Haddad a pocos días de las elecciones. Pensaban que con esa salida podían promover la candidatura de Geraldo Alckmin, exgobernador del estado de São Paulo, pero esta nunca despegó.



Hay varios indicios que permiten inferir que Bolsonaro no la tiene tan fácil en esta recta final y que muchos quisieran que su candidatura se desinflara en los próximos días. Hace una semana, ‘The Economist’, la revista liberal británica, la misma que apoyó la destitución de Dilma Rousseff, escribió en su portada que Bolsonaro era la más reciente amenaza en América Latina. Además, afirmó que Bolsonaro era un populista de derecha comparándolo con Donald Trump, Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, y Matteo Salvini, ministro del Interior italiano, y aseguró que si Bolsonaro llegara a ganar las elecciones, pondría en riesgo la supervivencia de la democracia brasileña. Pero no teniendo otra opción: ¿el establecimiento brasileño terminará cerrando filas en torno a Bolsonaro? A pocos días de la primera vuelta presidencial, el panorama es incierto.



En estas elecciones hay además un componente de género y de clase muy marcado. El principal electorado de Bolsonaro está compuesto por hombres blancos, de estrato alto y con títulos universitarios. En todas las encuestas, a mayores ingresos y nivel educativo, el apoyo a Bolsonaro crece.



Bolsonaro ha usado discursos misóginos, homofóbicos y racistas para promover su candidatura. En el 2011 afirmó que preferiría tener un hijo muerto a tener un hijo homosexual. En el 2014, en la Cámara de los Diputados, dijo que no violaría a la diputada Maria do Rosário Nunes porque era muy fea. Pero, además, su fórmula vicepresidencial, el general Hamilton Mourão, ha atacado a las mujeres cabezas de familia al afirmar que los hijos de madres solteras tienden a ingresar en “narcocuadrillas”.



Así, las mujeres han sido las más afectadas por su discurso; por esto, Bolsonaro ha tenido dificultad en promover su candidatura entre ellas: el 49 por ciento de mujeres no votaría por él en ningún caso. En este escenario, el movimiento Mujeres Unidas contra Bolsonaro se ha convertido en un símbolo de resistencia a su proyecto autoritario. El movimiento, que ya cuenta con más de dos millones de mujeres en Facebook y ha sido ‘hackeado’ varias veces, se ha expandido en las redes sociales a través de la etiqueta #EleNão (Él no), convirtiéndose en un manifiesto internacional contra todo tipo de violencia. En este grupo hay mujeres que pertenecen a corrientes políticas diferentes, pero las une su oposición a la candidatura de Bolsonaro y lo que este representa. Para manifestar su oposición, convocaron una gran movilización para el 29 de septiembre. El evento es un hecho histórico y busca que ninguna mujer vote en un proyecto que la amenaza: son las mujeres las que definirán las elecciones en Brasil el próximo 7 de octubre, especialmente las mujeres pobres y negras. Que este movimiento sirva de inspiración para mostrar nuestro descontento frente a los vientos de guerra que empiezan a soplar en este nuevo gobierno y frente a políticas que amenazan nuestro sistema democrático.



