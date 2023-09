Lo personal es político

El pasado 13 de septiembre, en un foro sobre el proyecto de reforma del sistema de salud, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza se retiró del panel en el que estaba participando porque se opuso a que Hollman Morris, actual subdirector de Televisión de RTVC, lo estuviera moderando. Cómo es posible, dijo Pedraza, que un gobierno que prometió que el cambio es con las mujeres pusiera de moderador a Morris, quien tiene denuncias por violencias basadas en género.



(También le puede interesar: Una jornada particular en Cali)

Pocas horas después, Morris fue invitado al programa Mañanas Blu, de Blu Radio, para defenderse de los “señalamientos” de la representante. Quisiera, en esta columna, mencionar algunas de las fallas éticas ocurridas durante esa entrevista con el ánimo de incentivar una discusión pública sobre la necesidad de un enfoque de género en los medios de comunicación en general y en los tradicionales en particular.

En primer lugar, no invitaron a Jennifer Pedraza, pero sí especularon por varios minutos sobre si ella sabía o no que el moderador de ese evento iba a ser Morris. ¿Por qué no preguntarle directamente a ella si sí había sido notificada con anterioridad en vez de dejar un manto de duda entre los oyentes?

En segundo lugar, la periodista Claudia Palacios, quien supuestamente tiene formación en género, le preguntó que qué opinaba del escrache. Morris lleva años negando las denuncias, ¿qué podrá él saber y opinar del escrache? ¿Por qué no invitar a abogadas feministas conocedoras de esta forma de denuncia pública y colectiva?

Algunos parecían más preocupados por la inexistente “cancelación” de Morris que por entender las violencias basadas en género. FACEBOOK

TWITTER

En tercer lugar, la periodista Camila Zuluaga introdujo un notable sesgo en la entrevista cuando se preguntó, “desde su ignorancia”, como ella misma afirmó, ¿hasta cuándo iba a durar la “cancelación” del señor Morris? Compadeciéndose así del victimario y revictimizando a las víctimas. ¿En qué sentido se puede decir que Morris ha sido “cancelado” si el presidente Petro, su incondicional amigo, lo nombró subgerente de Televisión en RTVC?

En Estados Unidos, el debate sobre la “cultura de la cancelación” surgió cuando importantes políticos de derecha empezaron a verse amenazados por grupos que antes habían sido marginalizados y se dieron cuenta de que sus discursos de odio ya no podían circular libremente. Fue así como empezaron a decir que estaban siendo “cancelados”. Por eso, en ese espacio, algunos parecían más preocupados por la inexistente “cancelación” de Morris que por entender las violencias basadas en género.

En esa emisión, Morris tuvo la posibilidad de victimizarse y amenazarnos a Ángela María Robledo, Juana Afanador y a mí con interponer denuncias penales por supuestamente señalarlo de “instigador de asesinatos y homicidios”.

Morris también afirmó que la justicia siempre le ha dado la razón, lo cual es falso. Cabe recordar que el 21 de julio de 2021, Morris me envió una solicitud de retractación por haberle dicho “abusador” en Twitter. Mi respuesta fue negativa, por lo cual interpuso una tutela argumentando que no hay sentencia condenatoria en su contra y que no podía sindicarlo de un delito. Gané en primera y segunda instancia.

Mi defensa, asumida por El Veinte con el apoyo del movimiento feminista, argumentó que la denuncia pública de violencias de género hace parte de mi libertad de expresión y opinión. Llamarlo “abusador” no lo sindica de un delito, sino que emana del contexto de los casos conocidos.

Por enésima vez, he conocido a las víctimas de Morris, conozco sus testimonios y creo en ellas. Cada vez que le abren los micrófonos a Morris para que él amplifique sus mentiras, nosotras somos víctimas de ciberviolencia de género y de violencia política, pero esto a los periodistas parece no importarles.

¿Dónde queda el enfoque de género en los medios?

SARA TUFANO

(Lea todas las columnas de Sara Tufano en EL TIEMPO, aquí)