Hasta que la dignidad se haga costumbre

En esta columna quiero resaltar el trabajo de algunas mujeres, quienes, sin buscar los reflectores, están haciendo un trabajo juicioso y nos invitan a seguir confiando en el actual gobierno a pesar de los escándalos protagonizados por otros funcionarios.



El mes pasado, Alfredo Molano Jimeno, periodista de la revista Cambio, entrevistó a la vicepresidenta Francia Márquez. Leer esa entrevista fue ratificar que pasar del activismo a la política institucional no es una tarea fácil. Y que la frustración que sentimos muchas de las personas que votamos por este proyecto político, pero que todavía no vemos resultados tangibles, la está sintiendo también ella. Como a Francia, hay personas a quienes nos cuesta ser hipócritas, por esto le agradezco su sinceridad.

Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc y exalcaldesa de Apartadó, ha hecho un trabajo importante pero muy poco visibilizado, no solo porque este gobierno considera que la implementación del acuerdo no da réditos políticos, sino porque esta había sido saboteada por el gobierno Duque. Además, en sus intervenciones, nos recuerda la sistematicidad de los asesinatos de los y las excombatientes de las Farc, así como ocurrió con la Unión Patriótica, asesinatos que el Estado ha sido incapaz de detener. En el 2024, la implementación del acuerdo deberá tener un lugar mucho más preponderante.

El trabajo de Alejandra Miller, directora de la ARN, también es crucial. Es la encargada de transformar una política de reincorporación caracterizada por tener un enfoque individualista. Por mucho tiempo han querido que el excombatiente reniegue de su pasado y sea arrojado de vuelta a una sociedad que ha aprendido a odiarlo. Además, Miller tiene el doble desafío de incorporar una mirada feminista a la reincorporación.

Astrid Cáceres, la directora del ICBF, ha tenido siempre una gran prueba, y es que esa institución deje de ser una caja menor para pagar favores políticos y cumpla con su función: garantizar el bienestar de la niñez y disminuir las alarmantes cifras de violencia intrafamiliar en todo el país.

Destaco también la labor de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien tiene una rigurosa formación académica en los temas de su ministerio y ha sido reconocida como una de las mejores funcionarias del actual gobierno. Sin duda, enfrentar la emergencia climática ha sido una de las banderas, quizás la más destacada, de este gobierno.

Por último, Vera Grabe, nueva lideresa de la delegación del Gobierno con el Eln, tiene el enorme desafío de hacerse escuchar en unos diálogos que, históricamente, han sido liderados por hombres. Todos han hecho énfasis en su trabajo por la paz; sin embargo, yo también destaco su trayectoria como guerrillera del M-19, historia que conocí en su libro Del silencio de mi cello. En un trecho de su libro, cuando Grabe ya era miembro de la dirección regional de Bogotá, afirma: “(...) en las discusiones políticas, cuando intentaba decir algo, era como si yo fuera invisible. Estaba ahí, sabía que me apreciaban y querían, pero sentía que existía como la pared. Sentía que cuando hablaba no me veían, y no sabía si no me expresaba bien o no desarrollaba las ideas como lo hacían ellos. Mis aportes quedaban en el aire, pero cuando uno de ellos decía algo, incluso parecido a lo que yo había dicho, los demás respondían o asentían. Mucho más tarde descubrí que esto es algo que nos pasa con frecuencia a las mujeres: sentirnos invisibles”.

Que la participación de estas mujeres, y de muchas otras en ambientes masculinizados, contribuya a que nuestras opiniones sean tenidas en cuenta y a que nuestras voces sean cada vez más escuchadas.

SARA TUFANO

