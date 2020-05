Fuera Bolsonaro

El gobierno de Bolsonaro se ha convertido en un caso paradigmático de negación de la pandemia, superando incluso a Trump, quien hace unos días dijo que estaba considerando prohibir los vuelos provenientes de Brasil debido al aumento del número de casos de covid-19 en este país. Después de Estados Unidos, Brasil se ha convertido en el segundo país con más casos detectados en el mundo.

Las declaraciones de Bolsonaro en torno a la pandemia demuestran un infinito desprecio hacia las miles de víctimas que ha dejado el covid-19: en marzo dijo que Brasil no podía “entrar en una neurosis, como si fuera el fin del mundo”; ese mismo mes calificó el coronavirus como una “gripita”; en abril, cuando fue cuestionado por el número de muertes en el país, Bolsonaro respondió: “¿Y ahí? Lo siento, ¿qué quiere que haga? Yo soy Messias, pero no hago milagros”.



A este cinismo hay que añadirle también su presencia en algunas de las protestas contra las medidas de aislamiento decretadas por la mayoría de los gobernadores. Al oponerse a estas medidas, y abogar por la reactivación económica, Bolsonaro busca que los efectos políticos de la crisis económica recaigan sobre las autoridades estatales y municipales.



Además, un militar sin experiencia en el área sustituyó de forma interina al ministro de Salud, Nelson Teich, quien renunció el pasado 15 de mayo sin ni siquiera haber completado un mes en el cargo. Su predecesor, Luiz Henrique Mandetta, fue destituido por sus diferencias con Bolsonaro en torno a la gestión de la pandemia. Ambos ministros defendían el aislamiento social y se oponían al uso de la cloroquina en casos leves de covid-19.



A la crisis sanitaria hay que sumarle la crisis política. El 24 de abril renunció el ministro de Justicia, Sergio Moro, el ministro más popular del gobierno Bolsonaro; el célebre juez de la operación Lava Jato fue quien llevó a Lula a la cárcel pavimentándole a Bolsonaro el camino a la presidencia. Moro acusó a Bolsonaro de interferencia política, pues destituyó, contra su voluntad, a Mauricio Valeixo, director general de la Policía Federal. Esta destitución busca impedir que miembros de la familia presidencial sean investigados por supuestos vínculos con las milicias paramilitares.



Los medios internacionales no ocultan su asombro. El 'New York Times' califica la respuesta de Bolsonaro frente a la pandemia de caótica, mientras que 'Le Monde' cree que Bolsonaro vive en “un teatro del absurdo donde los hechos y la realidad ya no existen”. Infelizmente, detrás de esta respuesta aparentemente caótica existe un plan deliberado. Es lo que vienen afirmando varios académicos e intelectuales brasileños desde la campaña presidencial del 2018. Bolsonaro actúa de esta manera porque sabe que sus índices de aprobación no van a disminuir. Su base de apoyo sigue siendo un tercio de la población: un 33 % de los brasileños califica el gobierno de Bolsonaro como bueno o excelente. Este 33 % está compuesto por fanáticos, con los que es imposible dialogar, pero también por los que ya votaron por el Partido de los Trabajadores (PT), pero que en las elecciones de 2018 se decidieron por Bolsonaro. ¿Cómo entender este apoyo sin calificarlo de absurdo o desquiciado?



Es lo que está tratando de hacer la izquierda brasileña. Lo que Bolsonaro le está ofreciendo a su base de apoyo es una revolución conservadora. Bolsonaro no solo quiere destruir el legado del PT, sino también desmantelar lo que queda del Estado de bienestar, siendo la educación y la salud pública dos de sus principales pilares. La tensión política que ha instaurado la pandemia deriva del hecho de que sea precisamente el SUS, el sistema público de salud de Brasil, el que, por el momento, esté poniéndole un freno a la escalada autoritaria de Bolsonaro.



Frente a esta ofensiva fascista, la izquierda avanza a pasos lentos. El pedido de 'impeachment' pasó de ser una iniciativa de algunos parlamentarios a ser una consigna generalizada en la izquierda solo a partir del 21 de mayo. Se espera que en las próximas semanas crezca el consenso alrededor de la campaña ‘Fuera Bolsonaro’.



Tanto en Brasil como en Colombia, el campo progresista se enfrenta a desafíos similares: unos medios y líderes de opinión que siguen equiparando dos fuerzas políticas como si fueran dos extremos igual de peligrosos a través de la falacia de la polarización, y unas férreas estructuras jerárquicas que impiden la democratización de movimientos y partidos. En ambos países es vital erradicar la necropolítica o políticas de la muerte, pero esto solo se logrará generando nuevos lenguajes y construyendo el más amplio frente democrático y progresista.



Sara Tufano