Es hora de salir

*Columna de Sara Tufano y Mauricio Rodríguez.



No pasa un día sin que amenacen o asesinen un líder o una lideresa social en Colombia. No pasa un día sin que nos preguntemos cómo hacer para que cada uno de estos asesinatos no se reduzca a una esporádica oleada de indignación en las redes sociales –como desafortunadamente ocurre la mayoría de las veces–.

Hemos sido anestesiados por la guerra y la indiferencia; hemos preferido ignorar el dolor ajeno y el impacto que tienen estos asesinatos en las familias de las víctimas y en sus comunidades. Y, para poder desandar este camino de aletargamiento, se hace necesario conformar un gran frente ciudadano en defensa de la vida y de la paz. Pero este gran frente no puede reducirse a una figura o partido político ni acabar reproduciendo dinámicas electoreras que le impiden al movimiento proyectarse a largo plazo, sino que debe convertirse en un movimiento ciudadano de alcance nacional.



Precisamente, el objetivo de Defendamos La Paz es convertirse en un movimiento plural ajeno a las pretensiones electorales de una u otra figura política. Mauricio Rodríguez, periodista y profesor universitario, y yo, Sara Tufano, decidimos escribir esta columna de manera conjunta porque si bien ambos hacemos parte de este movimiento, tenemos convicciones y opiniones diferentes respecto al programa económico que debería implementar Colombia, el alcance de los tratados de libre comercio, las privatizaciones, las relaciones internacionales, el papel del sistema financiero nacional, las gestiones de los alcaldes Gustavo Petro y Enrique Peñalosa, el voto de las pasadas elecciones y de las próximas, así como respecto a muchos otros asuntos.

Mauricio votó en blanco en la segunda vuelta presidencial, mientras que yo voté por Petro. Él, Mauricio, considera que Peñalosa es un urbanista visionario, mientras que yo creo que su modelo de ciudad genera daños ambientales irreversibles. Mauricio considera que Petro es un “populista de izquierda”, y yo creo que el proyecto político de la Colombia Humana es, a la fecha, de lo más renovador que le ha sucedido a la política colombiana en muchos años. Para los amigos de Mauricio, yo bien podría ser una castrochavista; para algunos de mis conocidos´, él sería un reaccionario.



Y así podríamos seguir enumerando nuestras diferencias, por ejemplo al tratar de convencer al otro de los errores cometidos en la pasada campaña presidencial. Sin embargo, consideramos que ha llegado el momento de suspender nuestros inamovibles y de ponernos en los zapatos de las personas que están siendo amenazadas y asesinadas. Nuestras preferencias políticas nos encierran muchas veces en guetos que en nada corresponden a las necesidades de quienes están arriesgando sus vidas en los territorios abandonados por el Estado colombiano.



Por eso, quienes firmamos esta columna, a pesar de nuestras discrepancias, coincidimos plenamente en la importancia y urgencia de defender con vigor el acuerdo de paz –amenazado seriamente por fuerzas políticas de extrema derecha y por los tradicionales amigos y beneficiarios de la guerra–. Estamos también comprometidos a fondo en la defensa de la vida de los líderes sociales –víctimas de un cruel genocidio que pone en peligro la democracia y el futuro de la paz en nuestro país–.



Para cumplir este propósito, nuestras diferencias políticas e ideológicas no pueden ser un impedimento para salir a las calles este 26 de julio. Con miles de personas más, vamos a exigirle al Gobierno Nacional que se comprometa a defender la vida de todos los colombianos. De nada sirve que se jacte de una dudosa reducción de muertes de líderes sociales cuando los siguen asesinando. Y cuando pronunciamientos de algunos miembros de su partido justifican la violencia contra ellos. Además de exigirle al Gobierno que detenga el genocidio, saldremos también para decirles a los líderes, a sus familias y comunidades que no están solos, pues la defensa de sus vidas se ha convertido hoy en la principal prioridad de la mayoría de colombianos.