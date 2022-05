Disputar la hegemonía

El término hegemonía tiene una larga historia dentro de la tradición del pensamiento de izquierda. No es este el espacio para entrar en su genealogía, basta con decir que, en un momento histórico, una clase o grupo social erige su visión del mundo en la dominante, pero no lo hace apelando a la violencia, sino al consenso.



Por eso, cuando decimos que estamos presenciando el fin de la hegemonía uribista, no nos referimos solo a la trayectoria de Álvaro Uribe como figura política, sino también al fin de un discurso que permitió que el propio Uribe llegara al poder. Un discurso que se consolidó para combatir a las guerrillas revolucionarias surgidas en los años 60 y a todo lo que fuera asociado a ellas.



De esta manera, estamos ante un momento histórico en el que se disputa esa hegemonía y se construye una nueva. Pasar de la resistencia al poder es un gran desafío, pues no se trata solamente de reemplazar la burocracia del Estado, sino de disputar el sentido de la historia y de la vida. De esta disputa depende que no haya serios retrocesos en un futuro.

En términos políticos, hay varios aspectos que me preocupan de Petro, más allá de sus cuestionables alianzas y del fanatismo de muchos de sus seguidores que él mismo incentiva. Uno de esos aspectos es su actitud frente al movimiento feminista. Ni Petro ni la izquierda partidista han entendido que, para que la Corte despenalizara el aborto hasta la semana 24 –convirtiendo a Colombia en el país más progresista de la región en materia de acceso al aborto–, tuvo que ocurrir un cambio de paradigma. Un cambio producido por un movimiento de mujeres y feminista que, a lo largo de varios años, de manera paciente, creativa y rigurosa fue allanando el camino para la despenalización total del aborto.



Por eso la propuesta de Petro de “aborto cero” es igual de ridícula a la afirmación de Pastrana según la cual la despenalización del aborto se habría pactado en La Habana. Ya lo decía la abogada Mónica Roa en los argumentos de la demanda de 2006: “Pero incluso en esa sociedad ideal sigue siendo necesario el aborto legal para casos que no pueden prevenirse con educación o anticonceptivos, como son el peligro para la vida o salud de la mujer, graves malformaciones fetales que hagan imposible la vida por fuera del útero materno y embarazo por causa de violación”. Cabe la pregunta: ¿por qué Petro, quien se ufana de ser un gran estadista, recurre a la demagogia en los temas de género? Porque apela al conservadurismo de la sociedad para conseguir votos, pero, al hacerlo, no está disputando la hegemonía.



Ni hablar de la división, creada por él, entre feminismo “de la gran ciudad” y feminismo “popular”, para blindar a sus aliados políticos contra futuras denuncias por violencia de género. Pésimo precedente.



Para rematar, la campaña de Petro creó la iniciativa Colombia es Mujer, liderada por la señora Alcocer, creyendo que, poniéndola a recorrer el país como una reina de belleza, y a decir, como un mantra, que “el rol de la maternidad es la mayor responsabilidad que tenemos como mujeres” conseguiría votos. No, lo que hacen es atraer el voto de las mujeres blancas, de clase media alta y conservadoras.



No han querido entender que el imaginario con respecto a las mujeres ha cambiado, lo cual significa que muchas mujeres jóvenes ya no se identifican con la izquierda tradicional, sino que están buscando nuevos referentes, referentes como Francia Márquez Mina. Muchas jóvenes y muchas feministas votaremos por ella. ¿Que votar por Francia es votar por Petro? Claro, hacen parte de la misma fórmula presidencial, pero no lo es en la medida en que son dos proyectos políticos distintos. Que Petro y sus aliados sepan que votamos por Francia porque, en estos momentos, es la única que puede disputar esa hegemonía. Los hombres en los partidos de izquierda no quieren perder su poder, lo cual los hace reacios a las cuestiones de género. Sin hablar de que el antirracismo nunca ha sido una pauta importante para ellos.



A Francia, quien viene del movimiento social, la atraviesan múltiples luchas; su sola presencia en la política electoral es revolucionaria. Ella ha sabido ir más allá del “antiuribismo” porque sus luchas demuestran la necesidad de combatir, de manera simultánea, el machismo, el racismo, el clasismo, la homofobia, la transfobia. Por esto, cómo no votar por Francia Márquez este 29 de mayo si es con ella que se disputa la hegemonía.

