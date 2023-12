“Mientras, desde el Gobierno Nacional, en nombre de la tal ‘paz total’, le sigan ofreciendo impunidad total a cuanto delincuente aparezca, no va a mejorar la seguridad”. Esta fue una de las declaraciones de Claudia López en 10 a. m. ‘Hoy por hoy’, de Caracol Radio, el pasado 28 de noviembre.

Pero más que como exalcaldesa, López habló como candidata presidencial. La mayor parte de la entrevista fue una crítica a la política de seguridad del gobierno de Petro. Además, criticó algunas de sus salidas en falso, que ya son muchas. Por ejemplo, su falta de capacidad de concertación, es decir, convocar un día a empresarios y congresistas a un Acuerdo Nacional y, al otro día, tratarlos de “politiqueros, corruptos, mezquinos, inmundos, delincuentes, asesinos, genocidas”. López estaba exagerando, claro, pero en este punto tiene razón.

Si bien las torpezas del gobierno Petro en materia de seguridad contribuyen a construir las campañas de sus opositores para el 2026, López sabe que muy probablemente el petrismo no votará por ella, así que tiene que moverse a la derecha, más de lo que ya lo ha hecho. Y esto pasa, inexorablemente, por el tema de la seguridad. Por esto, otra de sus afirmaciones es que Petro “no concierta con los partidos, pero sí concierta con cuanto criminal se le atraviesa”.

Adicionalmente, López dijo estar de acuerdo con el expresidente Santos, quien, durante la conmemoración de los siete años de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc-Ep en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, afirmó: “El peor error estratégico que ha cometido este gobierno fue darle patente de corso a la intención de las llamadas disidencias de presentarse como las Farc-Ep, y no solamente como las Farc-Ep, sino como el Estado Mayor de las Farc-Ep”.

Sin embargo, en su entrevista, López tergiversó el sentido de esa afirmación cuando dijo: “El único logro de la tal ‘paz total’, en este año y medio, fue revivir a las Farc”. Y claro, ese fue el titular de la noticia.

Una cosa es decir que ese ha sido el peor error estratégico de la ‘paz total’, y otra cosa es afirmar que ese ha sido su único logro. López, con una clara intención electoral, pone otra vez el tema de la seguridad en el centro del debate público y vuelve a “resucitar” el fantasma de las Farc, devolviéndonos a la época de la seguridad democrática.

No puedo dejar de comparar este eterno retorno a la “mano dura” con el conflicto palestino-israelí que se está desplegando frente a nuestros ojos. Al parecer, se ha vuelto un ‘letimotiv’ de la política jugar con la vida de las personas. Cuando creíamos que el conflicto con las Farc había sido superado, regresa el discurso estigmatizante de que en el fondo las Farc nunca se reincorporaron, ni entregaron las armas. Este discurso, muy útil en campañas electorales, tiene repercusiones en los imaginarios de la gente y en la vida de quienes firmaron la paz. ¿Cómo pasar la página de la guerra si la clase política hace proselitismo con ella? Y aquí también incluyo a Petro, quien, por marcar distancia con el proceso liderado por el expresidente Santos y querer dejar su propia impronta, subestimó la implementación del Acuerdo de Paz.

Así como durante el gobierno de Duque decíamos que el discurso del uribismo justificaba la violencia contra líderes sociales y excombatientes, y que, además, banalizaba estos asesinatos, ahora podemos afirmar que no solo el uribismo lo hace. La banalización de la política ocurre cuando creemos que nuestras palabras no tienen consecuencias en la vida de las personas. Por esto me pregunto si López es consciente de los efectos de su discurso. Las torpezas del gobierno Petro no pueden ser excusa para volver a legitimar el camino de la guerra: todo Acuerdo Nacional debería partir de esa certeza.

SARA TUFANO

(Lea todas las columnas de Sara Tufano en EL TIEMPO aquí)