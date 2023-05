Carta a Pablo Beltrán

Leí con mucho interés su columna en El País publicada el pasado 18 de mayo, donde menciona algo en lo que he venido reflexionando últimamente: cada cuatro años, el gobierno de turno decreta el fin de la lucha armada; sin embargo, esta lucha continúa.



Cuando cayó el muro de Berlín, algunos políticos pronosticaron el fin de la guerrilla: “La guerrilla colombiana parece hoy un dinosaurio”, afirmó la revista Semana en su edición de febrero de 1990. Algunos realmente creyeron que un hecho político tan lejano impactaría profundamente la realidad de lugares tan disímiles como el Catatumbo, Arauca o Urabá.

¿Qué hace que la lucha armada, a diferencia de otros países latinoamericanos, siga su curso aquí en Colombia? Como usted afirma en su columna, ¿habrá lucha revolucionaria siempre que las causas que provocaron el conflicto sigan intactas?

Respeto a las personas que tomaron ese camino, sin embargo, el proceso de reincorporación, que el Eln todavía no ha atravesado, me ha hecho pensar mucho en las víctimas. Si la lucha fuera entre dos ejércitos regulares replegados en las montañas, la situación sería distinta, pero la naturaleza propia de la guerra de guerrillas hace que la población sea crucial en este tipo de confrontación. El vínculo con la población ha sido su fortaleza y, a la vez, su debilidad.

Ustedes decidieron tomarlo, pero ¿qué sucede con la población que se encuentra en medio del fuego cruzado? ¿Cómo interpretan ustedes que la población que nada tiene que ver con ninguno de los bandos se vea terriblemente afectada? ¿Lo consideran un “efecto colateral” de la guerra? Lo mismo sucedió con los ‘falsos positivos’, por muchos interpretados y legitimados como un “efecto colateral” de la guerra contrainsurgente. ¿Creen que sus víctimas son diferentes a las del Estado? Las diferencias entre las organizaciones armadas desaparecen cuando son las víctimas las que narran su dolor.

Cuando una guerrilla, como la colombiana, pasa muchos años en el monte, pierde el contacto con sus mismas unidades. Ahora imaginen el contacto que pierde con la gente que no es afín a ella. Yo invito al Eln a que hable no solo con sus “masas”, que podrían tener un discurso aún más revolucionario que el de ustedes, sino con la gente del común. ¿Es justo que la población civil siga sufriendo en medio de una guerra que no escogió? Ella no optó conscientemente por la lucha armada, aun así, la está padeciendo.

Por otro lado, concuerdo con el ‘jalón de orejas’ a Petro. El gobierno Petro tiene que decidir si transformará el régimen político o le hará creer a la gente que lo más revolucionario a lo que puede aspirar es a unas reformas. Pero entonces, ¿cuál es la propuesta del Eln? Qué piensan hacer con el Estado si para ustedes es “un aparato enfermo de corrupción abrumadora, de impunidad infinita y de dejación de sus funciones que se apoya en una arquitectura legislativa perversa”. ¿Qué significado tiene para ustedes el “acuerdo nacional”? ¿Qué entienden ustedes por “participación real de la sociedad”? ¿A cuenta de qué alguien que no se sienta identificado con el Eln querría participar? ¿No cree que unas acciones, por parte del Eln, que contribuyan al desescalamiento del conflicto armado, además de necesarias, serían bien recibidas por el pueblo colombiano?

¿Por qué no empezar a desescalar el conflicto en Arauca? Que es, como dice José Vicente Murillo, líder social araucano, “el pequeño Vietnam que les quedó grande a los gringos”. La sociedad colombiana participará en la medida en que se apropie de este proceso de paz y, desde la mesa, se produzcan hechos concretos que no sigan poniendo en peligro la vida de muchas personas que nunca optaron por la lucha guerrillera, pero que tampoco consideran al Estado un gran aliado.

SARA TUFANO

