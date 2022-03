La historia del miedo al cambio

Como es bien sabido, la Revolución francesa, entre charcos de sangre y aristócratas decapitados, acabó de sepultar a la Edad Media para dar luz a esa tumultuosa forma de vida que hemos bautizado ‘Modernidad’. También es sabido que, precisamente, para distanciarse de su antecesor inmediato, la Modernidad se puso a sí misma la tarea de convertirse en la antítesis de la Edad Media. Como consecuencia, se desató una rivalidad a muerte entre dos estilos de vida incompatibles por naturaleza: la tradición y el cambio.



Nos recuerda Peter Gay, en su libro The Enlightement, que durante la Edad Media reinaban el miedo al cambio y el afán por aferrarse a las tradiciones, para escapar de la incertidumbre que podía venir con lo novedoso. Pero, con la llegada de la Revolución, las tradiciones fueron sentenciadas a la guillotina. Tanto era el repudio de los revolucionarios a las tradiciones que el calendario gregoriano, por sus referencias religiosas, fue sustituido por uno republicano basado en la matemática y la astronomía. Por eso no es de extrañarse que, en la Modernidad, el miedo al cambio se haya remplazado por exactamente lo contrario: el miedo al estancamiento.



La alabanza del cambio en la sociedad moderna es perceptible en cada rincón. De alguna u otra forma, todos los avisos publicitarios nos ofrecen cambio y nos invitan a escapar de la mismidad, prometiendo ser productos y experiencias ‘diferentes’. ¿Diferentes a qué? No se sabe, pero diferentes. Al mismo tiempo, la innovación, en otros tiempos demonizada, se ha convertido en semidiosa. ¿Por qué? Porque la innovación viene con novedades, con cambio.

Por supuesto, la idolatría de la novedad no ha llegado sin la férrea resistencia de sectores de la sociedad que han salido en defensa de las tradiciones. Como resultado, se ha impuesto una sangrienta riña entre la tradición y el cambio, cuyo más visible ring es la política. Para no ir muy lejos, en nombre de la tradición, Putin justificó la invasión a Ucrania. Y esta, por su parte, desató la ira de Rusia por ir en busca del cambio y ‘entrar en la Modernidad,’ al querer ingresar a la Unión Europea.



A fin de cuentas, desde la Revolución francesa, las distinciones entre los proyectos políticos, palabras más, palabras menos, giran alrededor del cambio y tradición. Esto es visible no solo en los términos que usamos para referirnos a ellos (e. g., progresismo y conservatismo), sino también en la mayoría de los eslóganes de las campañas y nombres de los partidos. Desde un lado, se promete la destitución de la mismidad (‘no más de lo mismo’) y, desde el otro, la obstaculización del cambio (‘evitar el salto al vacío’). Aunque, vale la pena aclararlo, se trata de una distinción que corresponde no tanto al binario izquierda-derecha, sino gobierno-oposición.



Las hegemonías, al menos en democracias, se imponen en la historia cuando el miedo al cambio prevalece sobre el miedo a la mismidad (‘nos vamos a volver Venezuela’, se gritaba en las urnas hace cuatro años). Al contrario, las hegemonías se fracturan cuando un sector mayoritario de la población se convence de que la incertidumbre que viene con el cambio es preferible a la monotonía de la mismidad (‘es que ya somos Venezuela’, se gritaba en las urnas hace dos semanas).



Hay dos condiciones para la ruptura de las hegemonías: el desgaste de los mandatarios que vigilan la mismidad y el surgimiento de movimientos que logran posicionarse como agentes del cambio. Estas dos condiciones se cumplieron hace 20 años, cuando dos nefastos gobiernos seguidos trajeron consigo el fin del bipartidismo y el cambio en cabeza del movimiento político que, hoy por hoy, se ha convertido, paradójicamente, en el representante de la mismidad. Pues bien, estas dos condiciones para el surgimiento de una nueva hegemonía parecen estar cumpliéndose de nuevo.

