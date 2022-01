Zuckerberg: el cartógrafo de nuestra fatalidad

Le debo a mi hermana, entre muchas otras cosas, el gusto por las canciones de Joaquín Sabina. Precisamente con ella asistí, hace unos años, a un concierto del madrileño en el que, a la hora de cantar su inmortal 19 días y 500 noches, advirtió que cuando escribió esa canción "no existían ni Facebook ni Twitter ni hashtag ni la puta que los parió".



El comentario, por un lado, me pareció desafortunado, pues Sabina se refería de manera despectiva a un grupo de profesionales por quienes tengo el más elevado nivel de admiración: las putas. Pero, a la vez, se trataba de un comentario que encarna la rabia que Facebook y sus secuaces deberían inspirar en nosotros; una rabia que debería convertirse en cólera tras la llegada de la nueva blasfemia de Zuckerberg: Metaverso, una plataforma que busca llevar el reino digital de dos a tres dimensiones, convirtiendo a los seres humanos en avatares, digitalizando hasta la más íntima de las actividades humanas.



Para entender por qué Zuckerberg y Metaverso son un crimen contra la humanidad, vale la pena regresar a las raíces de la filosofía occidental. Para Platón, el mundo que percibimos con nuestros sentidos es una copia imperfecta de un mundo superior y eterno: el de las formas. Esto quiere decir, por ejemplo, que cada una de las mujeres del mundo, según Platón, es tan solo una copia hecha a medias del ideal de feminidad que habita el mundo de las formas. Por eso, como seres humanos, nunca podremos alcanzar estas formas ideales en su totalidad; a lo mejor que podemos aspirar es a imitarlas con cada vez mayor, aunque nunca absoluta, precisión.

A pesar de que, desde Aristóteles, un número considerable de pensadores se ha encargado de argumentar en contra de la existencia del mundo de las formas, Platón estaba parcialmente en lo cierto. Quizás sea verdad que el mundo de las formas no exista en un reino celestial, pero sí existe en un reino que es terrenal y efímero; se llama cultura. Cada cultura, a su antojo, construye una serie de formas ideales por medio de las cuales juzga el grado de perfección de lo humano, como es el caso del hombre y la mujer ideales, la pareja ideal y la familia ideal. Pero ante estas formas ideales, los seres humanos de carne y hueso siempre seremos versiones imperfectas.



Por eso, lo ‘ideal’ sería que nos encaminemos hacia la destrucción de estos ideales. Pero Zuckerberg (y Metaverso con mayor contundencia que nunca) va exactamente en la dirección contraria: en lugar de erradicarlas, convierte estas formas ideales que tanto nos martirian en su negocio. El mundo de las formas platónico se vuelve mucho más que real: se vuelve digital.



Como si se tratará de una venganza platónica, llegaremos a percibir el mundo sensible que nos rodea como una versión imperfecta de Metaverso. Cada uno de nosotros se verá a sí mismo como una mala copia del avatar que ha construido, con los más altos estándares estéticos y comportamentales, en Metaverso. Y, como de costumbre, cuando la carne falle en proceder como dicta la tiranía digital, nos gobernará la culpa y el disgusto por nosotros mismos. Como si fuera poco, en el mundo de Zuckerberg, a diferencia del humano, la perfección se evaluará, primero, de manera cuantitativa, por número de likes, y, segundo, de manera comparativa, según quien tiene más o menos likes.



Metaverso llevará al mundo, como nunca antes, a parecerse a esa alegoría de Borges en la que los cartógrafos de un reino quieren construir un mapa tan perfecto que terminan por crear uno del mismo tamaño del territorio, hasta que los nativos llegan a confundir el mapa con su propio territorio. El problema es que el mapa no es una representación fidedigna del territorio, sino que es diseñado al antojo de los cartógrafos. Igual que Metaverso, Zuckerberg es el sanguinario cartógrafo de nuestra fatalidad.

SANTIAGO VARGAS ACEBEDO

