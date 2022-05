Yo no me identiFICO

1. Corte Constitucional



Aunque Colombia cojea, la Corte Constitucional es la institución que mejor le sirve de muleta, y, durante el próximo cuatrienio presidencial, el Senado tendrá que elegir a cinco de sus nueve magistrados, entre ternas presentadas por el Presidente, la CSJ y el CE. De ganar, la coalición de Gutiérrez en el Senado estaría compuesta hasta por 70 senadores, si le sumamos los 15 liberales, cuyo cacique ya le manifestó abiertamente su apoyo. De modo que Gutiérrez tendría mayorías de sobra para imponer a sus ternados. ¿Irá, por ejemplo, a conseguirle a Duque el puestico que tanto quiere?



En los debates, Gutiérrez ha dejado claro que es un férreo conservador en cuanto a temas como el aborto, el matrimonio y la adopción igualitarios y los derechos de las minorías. Y esto sin mencionar la postura de los partidos que lo apoyan que probablemente exigirían puestos desde donde implementar su agenda conservadora. Pero ¡Colombia no se puede dar el lujo de tener una Corte conservadora! La reciente noticia que se conoció en Estados Unidos sobre el aborto muestra que estos derechos están todo menos blindados.



2. Protesta social



De ser elegido, Gutiérrez muy probablemente se enfrentaría con oleadas de manifestantes que avistarían un establecimiento atornillado al poder. Como bien le recomendó al país la CIDH, para que se respete la protesta social es necesario tolerar algún grado de bloqueos, pues son la única herramienta no violenta con la que cuentan los manifestantes para tener poder de negociación.



Pero Gutiérrez ha sido enfático en igualar los bloqueos con violencia. Así que todo parece indicar que, en su gobierno, no se respetaría la protesta social.

3. Seguridad



Los hechos de violencia que más atormentan al país son perpetrados por grupos armados con la complicidad de la dictadura venezolana. Pero, a la hora de lidiar con el vecino, la estrategia Duque-Trump-Guaidó fracasó. Maduro, desafortunadamente, no está lo suficientemente maduro como para caer del palo que lo sostiene. Y, mientras esto sucede, al Gobierno colombiano no le queda más alternativa que insistir en regresar a las negociaciones en México, desde donde podría pedir la entrega de los grupos armados. Maduro ya dio muestras de que está dispuesto a ceder a cambio de reducciones en sanciones económicas. Pero Gutiérrez ha dicho, en todos los tonos, que no negociaría con Maduro y que preferiría insistir en agendas que son populares, pero, además de que no funcionan, se cobran vidas a diario. ¿Populismo? Sí señor.



4. Economía



En el 2021, Colombia recaudó apenas el 19,7 por ciento del PIB en impuestos, mientras que el promedio latinoamericano fue del 22,9 por ciento y el de la Ocde, del 33,8 por ciento. Petro propone aumentarlo en un 5,5 por ciento y Fajardo, en un 3 por ciento. Pero a Gutiérrez le basta con un modesto 1,4 por ciento. Y esta es tan solo la propuesta inicial que presentaría al Congreso, la cual terminaría reducida en las negociaciones. Por eso, la tímida reforma de Fico —que sería todo menos estructural— implicaría reducciones masivas en el gasto social. Y no es que se trate de ser un país con un gasto que no pueda pagar. Se trata de (¡al menos!) estar en el promedio latinoamericano.



Por otro lado, bien nos recordó la comisión de expertos contratada por el gobierno Duque que, en Colombia, las exenciones tributarias se hacen abrumadoramente no por los beneficios que ciertos sectores le traen a la sociedad, sino por el ‘lobby’ que estos ejercen. Varias organizaciones empresariales, como la llamada Asociación de Empresarios por Colombia, apoyan a Gutiérrez e incluso financian abiertamente sus eventos. ¿Es ingenuo pensar que, de ganar Gutiérrez, estos apoyos se traducirían en ‘lobby’ para lograr exenciones tributarias a cambio, extrayendo recursos directamente de los programas sociales?



Por estas y muchas otras razones más, yo no me identiFICO.

SANTIAGO VARGAS ACEBEDO

