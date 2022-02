Ucrania y el espeluznante ruido de la certeza

Mientras que las tropas enviadas por Putin cruzaban la frontera, haciendo oficial la invasión rusa de Ucrania, yo me encontraba en la capital española, donde por poco me tropecé, al pie de la Puerta del Sol, con un ciudadano ucraniano en solitario que se arropaba con la bandera bicolor de su tierra natal. Parecía estar sumido en un frío invernal donde soplaban ventarrones de incertidumbre, acobijado con la única certeza que tenía a la mano: su identidad nacional.

Una de las más peculiares características de la condición humana es que ante la cuestión de identidad —cuando se nos hace la pregunta ¿quién es usted?— solo tenemos dos respuestas a nuestro alcance: hacer una lista de los grupos sociales a los que pertenecemos (e. g., la nacionalidad, la profesión, la etnia, la identidad sexual, la religión, la ideología política y las subculturas) o sumergirnos en un mar de incertidumbre donde el único ruido es el silencio.



Es al nombrar estos grupos sociales que rompemos el silencio de la incertidumbre. Es al nombrar estos grupos sociales que nos presentamos a nosotros mismos y nos representamos a los demás. Es al nombrar estos grupos sociales que, principalmente, habitamos el mundo. Por eso es que un ataque contra estos nombres se convierte en un ataque contra nosotros mismos, contra nuestra propia identidad. Y es por eso también que a través de estos nombres personificamos en otro ser humano al enemigo, al ‘difamador’, de nuestro grupo social, para luego justificar su eliminación.



Para colmo de males, el único camino con el que contamos para identificarnos con un grupo social es la diferenciación. Es decir, solo sabemos lo que somos al identificar, primero, lo que no somos; solo a través del foráneo puede el nativo identificarse como tal y solo a través del enemigo puede el amigo identificarse como tal. Solo somos esto porque no somos aquello; solo somos porque no somos.



Pero la diferenciación social no necesariamente nos condena a la guerra. Bien lo dijo esta semana el presidente de Ucrania en un demoledor discurso, dirigiéndose a la población civil rusa: “Somos diferentes, pero eso no quiere decir que seamos enemigos”. La guerra solo se convierte en una sentencia de la condición humana cuando los grupos con los que nos identificamos se construyen a través de jerarquías (e. g., soy civilizado porque no soy bárbaro) o de rivalidades (e. g., soy héroe porque derroté al ‘villano’, llámese este oriente u occidente).



La humanidad no cuenta con ninguna alternativa distinta a erradicar por completo la guerra hasta reducir su existencia a los libros de historia. Pero el primer paso, en este largo y arduo camino, no es identificar enemigos externos, enemigos de nuestros grupos sociales (ni oriente ni occidente), sino mirarnos al ombligo y reconocer los orígenes de la guerra en nuestra propia condición humana. Y, para poder empezar a dialogar con ella, es necesario aceptar la incertidumbre que viene con la imposibilidad de responder a la pregunta ¿quién es usted? Solo al aceptar esta incertidumbre podremos descubrir que los grupos sociales a los que pertenecemos son algo diferente de nosotros mismos y que, por lo tanto, no vale la pena morir ni matar por ellos.



La incertidumbre es la única verdadera característica de nuestra condición humana. La incertidumbre es la única experiencia que nos une como seres humanos, mientras que la identificación con los grupos sociales nos divide. La incertidumbre, aquello que tenemos más próximo a nosotros, es la mejor arma que tenemos para luchar contra la guerra.



El silencio de la incertidumbre será infinitamente mejor que el sonido de la certidumbre llevada al exceso: la guerra.



