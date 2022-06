Rodolfo Hernández: ni incógnita ni 'outsider'

Difiero con quienes ven en Rodolfo Hernández una incógnita. Es cierto: sus posturas se mueven de un extremo al otro como un reloj de péndulo. Pero no lo hace arbitrariamente, sino según más le conviene para tomarse el poder. Por eso, no es ninguna incógnita, sino un oportunista.



(También le puede interesar: ¡En esta mesa sí se habla de política!)

Esto explica por qué se desmiente a sí mismo, cambiando de posturas como de ropa, en temas tan cruciales como la implementación del acuerdo de paz. En el 2016, luego de que Uribe apoyará abiertamente su candidatura a la alcaldía, Hernández dijo haber votado ‘no’ en el plebiscito para luego, ya de candidato presidencial, afirmar exactamente lo contrario, a sabiendas de que su aspiración depende de quienes apoyamos el acuerdo. ¿En cuál de las dos ocasiones mintió? No sabemos. Pero sí sabemos que mintió. De manera que, además de oportunista, es un mentiroso. Y esto no es un ataque personal, es tan solo el adjetivo que ofrece la lengua para describir una acción semejante.



Pero esto no nos despeja la siguiente duda: ¿por cuál de estas dos posturas se iría de llegar al poder? Teniendo en cuenta su talante oportunista, la respuesta es sencilla: por la que más le convenga. Y todos sabemos cuáles son los sectores que, en este momento, están llegando, como borregos, a sus filas con el único propósito de atajar a la izquierda. ¡Y que no nos crea ingenuos cuando dice que estos no le están poniendo condiciones a cambio de gobernabilidad! Espero equivocarme, pero parece ser que, de ganar Hernández, estaríamos dando jaque mate a nuestra última oportunidad de implementar el acuerdo de paz, el mayor logro que ha tenido el país desde la Constitución del 91.



Como si fuera poco, todo parece indicar que hay un sector uribista que, desde mucho antes del domingo, trabaja en los campamentos de construcción del ingeniero. Y es que para nadie es un secreto que, desde la elección de Duque, el uribismo está partido en dos: un ala en cabeza de Duque que apoyó a Gutiérrez en la contienda y otro ala con manifiestas simpatías por Trump, Bolsonaro y Rodolfo Hernández, que acusa a Duque de ser una representación de la bestia más exótica que haya parido nuestra tierra tropical: el ‘ala marxista’ del uribismo. Precisamente la autora de este Frankenstein, la senadora Cabal, fue una de las primeras en celebrar el paso de Hernández a la segunda vuelta, diagnosticándolo como un “triunfo contra el establecimiento”. Por establecimiento, supongo, se refería al ‘marxismo’ uribista que hoy reside en el Palacio de Nariño y se habría mantenido en el poder en cabeza de Gutiérrez.

Todo parece indicar que hay un sector uribista que, desde mucho antes del domingo, trabaja en los campamentos de construcción del ingeniero. FACEBOOK

TWITTER

De ser cierto, la batalla entre Gutiérrez y Hernández por pasar a segunda vuelta no habría sido librada entre el establecimiento y un ‘outsider’, sino entre las dos alas del uribismo: los ‘marxistas’ y los bolsonaristas. ¿O es, acaso, una casualidad que el Centro Democrático nunca haya adherido abiertamente a la candidatura de Gutiérrez? ¿O es, también, una casualidad que Hernández, a quien Uribe apoyó en su aspiración a la alcaldía, haya prevalecido en la gran mayoría de los departamentos de tradición uribista?



Hoy por hoy, Hernández anda haciendo todo tipo de maromas para mostrarse como un liberal y como un defensor del acuerdo de paz. Pero si ya nos ha mentido, ¿qué garantías tenemos de que no lo está haciendo otra vez? Por eso, yo no lo creo a Hernández en los 20 puntos con los que trata de separarse del uribismo. ¡Estos son una estrategia de comunicación, no una postura ideológica! Le creo más a los hechos. Y los hechos revelan que Hernández habría votado no en el plebiscito, declararía el estado de conmoción interior para suplantar al Congreso y reduciría el presupuesto de la lucha contra el cambio climático enclaustrando al Ministerio de Ambiente con otros (tal como hizo Uribe). ¡Vaya outsider tan liberal!



El oportunismo de Hernández no nos deja más alternativa que suponer que, si llega al Palacio de Nariño dependiendo del uribismo para gobernar, se despojará de sus vestimentas liberales y saldrá del clóset vestido como un férreo conservador.

SANTIAGO VARGAS ACEBEDO

(Lea todas las columnas de Santiago Vargas en EL TIEMPO, aquí)