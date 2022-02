Tres propuestas para reformar los partidos políticos

El reciente papelón protagonizado por Ingrid Betancourt puso en evidencia no solo su profundo desconocimiento de la coyuntura política nacional, sino, aún más importante, que en la democracia colombiana, bajo ninguna circunstancia, se puede remplazar a los partidos políticos por las tan frágiles coaliciones.

Mientras que los partidos son instituciones ideológicas duraderas a las que se adscriben los ciudadanos, las coaliciones son pactos cortoplacistas sometidos a la fragilidad de las relaciones humanas. Por eso, una coalición está siempre en riesgo de disolverse con sucesos tan insustanciales como la disputa protagonizada recientemente por Betancourt y Gaviria. En cambio, en una democracia con partidos consolidados, un forcejeo entre dos individuos no pone en jaque mate las oportunidades de un sector político entero (la centroizquierda, en este caso) de llegar al poder.



Es, entonces, urgente fortalecer los partidos si es que pretendemos enmendar el funcionamiento de nuestra democracia. Pero, en esta tarea, hay que empezar por aceptar que estos muy difícilmente se van a reformar a sí mismos. Se trata, por lo tanto, de una enmienda que tiene que venir de parte del Estado a través de una reforma política. Así es que acá van tres propuestas concretas encaminadas a fortalecer los partidos, con el fin de blindar la democracia colombiana, entre otras cosas, del populismo, del caudillismo y del clientelismo.



1. Como bien nos ha enseñado la tradición del republicanismo cívico, la legitimidad de la democracia como modelo político depende no solo de la soberanía del pueblo, sino, más aún, de la participación activa de los ciudadanos en asuntos políticos. En este sentido, no solo debería ser obligatorio el voto (con la oportunidad de votar en blanco), sino que, además, la matriculación de todos los ciudadanos en algún partido político. Por supuesto, debe existir la posibilidad de declarar independencia cívica, pero de manera activa, diligente y determinada; no por medio de la indiferencia.



2. Me atrevería a decir que no ha habido conferencia política en los últimos años, sobre todo si se habla de Latinoamérica, que no llegue a la misma conclusión: carecemos de liderazgo político. Pero un país como Colombia no se puede quedar esperando a que nazcan ciudadanos genéticamente diseñados para el liderazgo, mientras que instituciones como los partidos políticos se derrumban a pedazos. Al contrario, el liderazgo político debe ser fomentado desde las instituciones mismas. Por eso, los partidos deben estructurarse alrededor de un líder visible elegido popularmente por todos los ciudadanos que inscribieron su nombre en dicho partido. Esta es una medida que les devolvería los partidos políticos al pueblo y se los arrebataría a oxidados clientelistas como César Gaviria.



3. Para que los partidos realmente empiecen a representar la diversidad de posturas políticas de los ciudadanos es necesario que sean sustancialmente reducidos en cantidad. No tiene sentido que en nombre de la derecha existan el Centro Democrático, el Partido Conservador, Mira y Salvación Nacional, entre otros; en nombre de la izquierda, el Polo, Dignidad, Colombia Humana, la UP, el Partido Verde, Mais y Comunes, entre otros; y en nombre del clientelismo, Cambio Radical, ‘la U’, el Partido Liberal, entre otros. De modo que la tercera propuesta es que si un partido no consigue un número mínimo de miembros pierde la personería; a excepción de partidos con estatus de minoría como el caso de Aico. Esto, por inercia, obliga a los partidos a unirse en torno a similitudes ideológicas.



Se trata, por supuesto, de tres propuestas a nivel de boceto. Pero es que quienes coincidimos en la, más que importancia, urgencia de reformar y fortalecer los partidos políticos debemos dar un salto de la querella a la acción con propuestas concretas y factibles.



