¿Por qué falló la estrategia de ‘Semana’?

En las monarquías de antaño, el poder se tomaba derrocando por la fuerza al soberano en ejercicio. En las autocracias, el poder se toma ejerciendo el control de las fuerzas armadas. Pero en las democracias, el poder se toma solo con el consentimiento de la opinión pública. Y quien aspire a ejercer el poder democráticamente no cuenta con mejor herramienta que la retórica para presentarse, frente a la opinión pública, como un representante de los valores más sagrados para la sociedad que pretenda gobernar. Por supuesto, un aspirante político se vuelve imbatible si, además, logra convencer a la opinión pública de que sus contrincantes representan todo lo contrario: los más reprochables antivalores.



Y es que, al final de cuentas, toda sociedad se rige por un sistema de valores y antivalores. Estos, por supuesto, no son universales, sino que cambian con el pasar de la historia y con las variaciones culturales. La homosexualidad, por ejemplo, fue durante siglos un antivalor, ahora lo es la homofobia. En Occidente, antes del siglo XVIII, las jerarquías sociales eran un valor y la igualdad un antivalor; una dinámica que reversó la Revolución francesa. Pero lo que nunca cambia, lo que sí es universal, es la existencia de un sistema de valores y antivalores que rigen el comportamiento de los miembros de toda sociedad. Y es, precisamente, a través de estos valores y antivalores que los ciudadanos juzgamos y encasillamos a quienes aspiran a gobernarnos.



Sin embargo, en sociedades tan grandes y tan complejas como las nuestras, el contacto que tenemos con los políticos no es directo, sino que los conocemos según las representaciones que nos ofrecen los medios de comunicación y otras fuentes de divulgación. Esto quiere decir que los medios de comunicación cuentan con el nada despreciable poder de fijar sus propias versiones de los políticos en el imaginario colectivo de los ciudadanos. Pero para que los ciudadanos lleguemos a aceptar, como legítima, la representación que un medio hace de un político, esta tiene, ante todo, que parecer verdadera. Y esto fue, precisamente, lo que no logró ‘Semana’ con su estrategia durante las pasadas elecciones.

Semana’ se la jugó toda por tratar de imponer, en el imaginario colectivo, una versión de Gustavo Petro plagada de antivalores, mientras que hacía exactamente lo contrario con sus adversarios. Eso fue, al menos, lo que pretendió con aquella infame portada en la que le preguntaba a sus lectores si preferían, como presidente, a un exguerrillero o a un ingeniero, así como al comparar los llamados ‘Petrovideos’ con el proceso 8.000. En ambos casos, la estrategia fracasó por ser tan evidentemente una manipulación del lenguaje para entorpecer la llegada de la izquierda al poder. Pero la revista se pegó un tiro en el pie porque lo que logró fue adjudicarse a sí misma la reputación de distorsionar la realidad con el único objetivo de obstruir el ascenso de la izquierda. Mejor dicho, se retrató a sí misma, frente a la opinión pública, con el antivalor de la distorsión, tan alejado de los estándares éticos del periodismo democrático.



Pero eso no es todo. Semejante manipulación tan notoria del lenguaje llevó a muchos ciudadanos a responder afirmativamente a la siguiente pregunta: ¿será que muchos de los miedos que, por décadas, se han construido alrededor de la izquierda son también distorsionadas representaciones hechas, quizá, con el fin de defender los intereses de sectores económicos que, en un gobierno de izquierda, tendrán que meterse la mano al bolsillo para contribuir más con el gasto social?



En el próximo gobierno, ‘Semana’ jugará un rol fundamental para el funcionamiento de nuestra democracia. Será, nada más y nada menos, que el medio más visible de la oposición. Pero esperamos que lo haga con mayor ética periodística y democrática de la que demostró en las pasadas elecciones.

